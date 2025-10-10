Women World Cup 2025 Points Table: भारत को हरा दक्षिण अफ्रीका ने टॉप-4 में बनाई जगह, इस स्थान पर पहुंची टीम इंडिया, देखें पॉइंट्स टेबल
IND W vs SA W: दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार 9 अक्टूबर को भारत को 3 विकेट से मात दी. ऋचा घोष की 94 रनों की पारी के कारण भारतीय टीम को पहली हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका टॉप-4 में पहुंच गई है, वहीं भारत तीसरे स्थान पर है.

By: Sharim Ansari | Published: October 10, 2025 1:40:21 PM IST

South Africa Women made it to Top 4
South Africa Women made it to Top 4

World Cup Points Table: दक्षिण अफ्रीका ने ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय महिला टीम को 3 विकेट से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने ऋचा घोष की 94 रनों की महत्वपूर्ण पारी की बदौलत 251 रन बनाए. टारगेट का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम लड़खड़ा गया, लेकिन नादिन डी क्लार्क ने आखिरकार 84 रनों की तेज़ पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई. इस मैच के बाद ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में जानें कि प्रत्येक टीम किस स्थान पर है.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम की इस विश्व कप में यह पहली हार है. टीम ने इससे पहले अपने दोनों शुरुआती मैच जीते थे, लेकिन चुनौती यह है कि उसके अगले तीन मैच बड़ी टीमों (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड) के खिलाफ हैं. वर्तमान में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शीर्ष दो स्थानों पर हैं. इस जीत के साथ, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम भी शीर्ष चार में पहुंच गई है.

हालिया पॉइंट्स टेबल

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में उसे जीत मिली है, जबकि 1 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. नतीजतन, टीम के 5 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +1.960 है. इंग्लैंड अपने दोनों मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है. 4 अंकों के साथ, इंग्लैंड का नेट रन रेट +1.757 है.

भारतीय टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है. टीम इंडिया ने अपने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है. इंग्लैंड की तरह, भारत के भी 4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट (+0.959) के मामले में वह पीछे है.

दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराकर टॉप 4 में जगह पक्की कर ली है, लेकिन उसके नेट रन रेट में काफी सुधार की जरूरत है. दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में उसे जीत और 1 में हार मिली है. 4 अंकों के साथ, टीम का नेट रन रेट माइनस (-0.888) है.

बताते चलें कि आज यानी 10 अक्टूबर को विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला है. भारत का अगला मैच रविवार को ऑस्ट्रेलिया से है.

