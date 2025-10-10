India vs West Indies Test 2025: शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला, ये हैं दोनों टीमों की Playing XI
India vs West Indies Test 2025: शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला, ये हैं दोनों टीमों की Playing XI

India vs West Indies Test Series: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, वहीं भारत और वेस्टइंडीज की Playing XI में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ.

By: Sharim Ansari | Published: October 10, 2025 9:34:58 AM IST

India Won the Toss Chose to Bat First
India Won the Toss Chose to Bat First

Arun Jaitley Stadium: अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से रौंदते हुए अपना हरफनमौला प्रदर्शन दिखाया. रवींद्र जडेजा (104) और ध्रुव जुरेल (125) के शतकों की बदौलत 448/5 पर पारी घोषित करने के बाद, मोहम्मद सिराज और जडेजा की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को क्रमानुसार 162 और 146 रनों पर ढेर कर दिया. सिराज ने सात और जडेजा ने कुल आठ विकेट लिए, जिसमें एक ही मैच में एक शतक और चार विकेट शामिल हैं.

India vs West Indies 2nd टेस्ट टॉस का रिजल्ट

भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे सिक्का उछाला गया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल और वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ टॉस के समय मौजूद थे. शुभमन गिल ने आखिरकार कप्तान के तौर पर टॉस अपने नाम कर लिया. उन्होंने दिल्ली में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया.

India vs West Indies 2nd टेस्ट प्लेइंग 11

इस दिशा में आगे बढ़ रहे भारत के लिए कोई झटका या कोई बदलाव नहीं.

भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जयसवाल, के एल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, शाई होप, रोस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

Shubman Gill ON Nitish Reddy: कप्तान गिल ने खोला बड़ा राज़, बताया क्यों नीतीश रेड्डी को बार-बार मिल रही प्लेइंग 11 में जगह?

India vs West Indies 2nd पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच सूखी और काली मिट्टी वाली है जो पहले दो दिनों में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, जिससे रन बनाने के अवसर मिलते हैं और तेज़ गेंदबाज़ों के लिए सीम कम होती है. तीसरे दिन से, पिच के टूटने के साथ ही स्पिनरों को लगातार टर्न मिल जाता है, जिससे मैच के अंत में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है. छोटी बाउंड्री और तेज़ आउटफ़ील्ड टेस्ट की शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए रन बनाने की क्षमता को और बढ़ा देते हैं.

IND vs WI टेस्ट टीम

भारत टीम: यशस्वी जयसवाल, के एल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), एन जगदीसन, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी.

वेस्टइंडीज टीम: जॉन कैंपबेल, टेगेनरीन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खैरी पियरे, जोहान लेने, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स, जोमेल वारिकन, जेडीया ब्लेड्स, केवलॉन एंडरसन, टेविन इमलाच

Shivam Dube Century: शिवम दुबे ने कर दी छक्कों की बरसात, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोकी तूफानी सेंचुरी

India vs West Indies Test 2025: शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला, ये हैं दोनों टीमों की Playing XI

