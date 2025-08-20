एक सनातनी के आंधी में उड़ गया पूरा ऑस्ट्रेलिया, केशव महाराज ने काटा ऐसा बवाल, देख घबड़ा गए  रिकी पोंटिंग

AUS VS SA:ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मैच केर्न्स के कैज़लिस स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने मौजूदा वनडे विश्व चैंपियन को 98 रनों से हरा दिया। मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के तीन खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं केशव महाराज ने गेंद कमाल का प्रर्दशन कर मुकाबले के जीतवाने में बड़ी भूमिका निभाई।
दक्षिण अफ्रीका की शानदार बल्लेबाजी
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद शानदार रही। सलामी बल्लेबाज़ों ने पहले विकेट के लिए 92 रन जोड़े। एडेन मार्करम ने सबसे ज्यादा 82 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान टेम्बा बावुमा ने भी 65 रनों की पारी खेली।
केशव महाराज ने मचाया बवाल
मुकाबले में केशव महाराज के गेंदबाजी ने सबको चौंका दिया। केशव महाराज के सामने कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ टिक नहीं सका। उन्होंने 10 ओवरों में 33 रन देकर 5 विकेट लिए। उन्होने अपने शुरुआती 26 गेंदों में ही ये 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में तहलका मचा दिया। केशव महाराज के इस प्रर्दशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ़ 89 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए।
मिशेल मार्श ने खेली जुझारू पारी
297 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने बड़ी चुनौती थी। ट्रैविस हेड और कप्तान मिशेल मार्श ने पारी की अच्छी शुरुआत की, लेकिन केर्न्स की पिच धीमी और स्पिनरों के लिए मददगार साबित हुई। हालाकि ऑस्ट्रेलिया के तरफ से मिशेल मार्श ने 88 रनों की जुझारू पारी खेली। लेकिन उनकी ये मेहनत काम नहीं आई और । ऑस्ट्रेलियाई टीम 40.5 ओवर में 198 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 98 रनों से जीत लिया।
India Womens ODI WC Squad: महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, इस स्टार को नहीं मिली जगह, हरमनप्रीत संभालेंगी कमान
ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी
ऑस्ट्रेलिया की ओर से अनुभवी जोश हेज़लवुड ने कसी हुई गेंदबाज़ी की, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा ट्रैविस हेड की रही। इस बल्लेबाज़ ने पार्ट-टाइम ऑफ़ स्पिन गेंदबाज़ी करते हुए अहम विकेट लिए और दक्षिण अफ्रीका को 300 रनों के आंकड़े तक पहुँचने से रोक दिया। ट्रैविस हेड ने कुल 4 विकेट लिए। उनके अलावा बेन ड्वारशुइस ने 2 और एडम जम्पा ने 1 विकेट लिया।