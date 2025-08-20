प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया ऐसा सवाल, सुन सकपका गई BCCI, सवाल सुनते ही भाग खड़े हुए आगरकर और सूर्य कुमार यादव

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव मौजूद थे। इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान बीसीसीआई के मीडिया मैनेजर को हस्तक्षेप करना पड़ा और एक संवेदनशील मुद्दे पर पूछे जा रहे सवालों को तुरंत रोक दिया गया।

Asia Cup की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ?

दरअसल, एशिया कप 2025 यूएई में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। दोनों टीमें 14 सितंबर को दुबई में भिड़ेंगी और नतीजों के आधार पर सुपर 4 और फाइनल में भी इनके बीच मुकाबला हो सकता है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी, के बाद यह मैच काफी चर्चा में है। इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की, जिसके कारण भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर जनता और पूर्व क्रिकेटरों में रोष देखा जा रहा है।

रिपोर्टर ने क्या पूछा ?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सवाल उठाया, तो बीसीसीआई के मीडिया मैनेजर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अजीत अगरकर को जवाब देने से रोक दिया। रिपोर्टर ने पूछा, ‘इस एशिया कप को देखते हुए, 14 तारीख को एक बड़ा मैच है, भारत बनाम पाकिस्तान। पिछले दो महीनों में दोनों देशों के बीच जो कुछ भी हुआ है, उसे देखते हुए, आप उस मैच को कैसे देखेंगे?’ इस दौरान बीसीसीआई के मीडिया मैनेजर ने बीच में ही सवाल रोक दिया और फिर अगले सवाल पर जाने से पहले मीडिया मैनेजर ने कहा, ‘रुको, थोड़ा रुको। अगर टीम चयन को लेकर कोई सवाल है, तो पूछ सकते हो।’

मैच न खेलने की सलाह दी

हरभजन सिंह और केदार जाधव जैसे पूर्व क्रिकेटरों ने भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने की सलाह दी है। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत के लिए खेलने वाले हरभजन ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। साथ ही जाधव ने यह भी कहा कि भारत को इस मैच में नहीं खेलना चाहिए।