India Womens ODI WC Squad: महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, इस स्टार को नहीं मिली जगह, हरमनप्रीत संभालेंगी कमान

India Womens ODI WC Squad: महिला वनडे विश्व कप का खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा।

Published By: Ashish Rai
Published: August 19, 2025 18:32:03 IST

India Womens ODI WC Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी और स्मृति मंधाना की उप-कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। फिटनेस हासिल कर चुकीं रेणुका सिंह ठाकुर की इस टीम में वापसी हुई है, जबकि शेफाली वर्मा को मौका नहीं मिला है।

भारत-श्रीलंका के पाँच शहरों में होंगे मैच

इस साल महिला वनडे विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा। यह वैश्विक टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा, जिसका फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा। इसके मैच भारत और श्रीलंका के पाँच शहरों में आयोजित किए जाएँगे, जिनमें बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, गुवाहाटी का एसीए स्टेडियम, इंदौर का होल्कर स्टेडियम, विशाखापत्तनम का एसीए-वीडीसीए स्टेडियम और कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम शामिल हैं।

यह विश्वस्तरीय टूर्नामेंट लगभग 12 साल बाद भारत में आयोजित किया जाएगा। पहला सेमीफाइनल मैच 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। फाइनल में पहुँचने वाली दोनों टीमों को तैयारी के लिए दो दिन का वक्त मिलेगा। महिला वनडे विश्व कप का खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा।

आठ टीमें भाग लेंगी

महिला वनडे विश्व कप में आठ टीमें भाग लेंगी, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में गत विजेता के रूप में उतरेगा। उसने 2022 में न्यूजीलैंड में खेले गए पिछले विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। ऑस्ट्रेलिया सात बार यह खिताब जीत चुका है और टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है। पहले भारत इसका एकमात्र मेजबान था, हालाँकि अब टूर्नामेंट के मैच बैंगलोर, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और कोलंबो में खेले जाएँगे। कोलंबो को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंटों के लिए भारत नहीं आएगा और इस वर्ष की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दी गई थी।

भारत के मैच

श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से और 12 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। फिर 19 अक्टूबर को टीम इंडिया इंदौर में इंग्लैंड से और फिर 23 अक्टूबर को गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलेगी। इसके बाद टीम 26 अक्टूबर को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बांग्लादेश से भी भिड़ेगी।

महिला विश्व कप 2025 के लिए भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतीक रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा।

