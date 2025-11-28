Smriti-Palash Controversy: जल्द ही होगी स्मृति-पलाश की शादी, कुछ ऐसे हुआ कन्फर्म, कपल्स ने लगाया काला टीका!

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी को लेकर चर्चा जोरों पर है. स्मृति मंधाना के पिता की अचानक तबीयत ख़राब होने के बाद शादी को टाल दी गई थी. इस बीच पलाश मुच्छल का एक चैट खूब तेजी से वायरल हुआ जिसमें वो मेरी डी कोस्टा नाम की लड़की को फ़्लर्ट करते हुए पाए गए जिसके बाद ये खबर सुर्ख़ियों में थी की पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है जिसके बाद उनदोनों की शादी टूटने की खबर ने तूल पकड़ लिया. हालांकि इनसब के बीच पलाश की मां ने साफ़ तौर पर कहा है कि उन दोनों की शादी जल्द ही होगी। आइये जानते हैं पलाश की माँ ने उनदोनों की शादी को लेकर क्या कहा है?
स्मृति और पलाश दोनों को तकलीफ
शादी टलने के बाद से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे उनकी शादी पर शक बढ़ गया है. सबसे खास बात यह है कि स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्री-वेडिंग फंक्शन्स की सभी फोटो और वीडियो डिलीट कर दी हैं. जेमिमा रोड्रिग्स ने स्मृति के साथ रहने के लिए WPL में जाने से मना कर दिया है. ये सभी बातें कुछ गंभीर होने की ओर इशारा करती हैं.
पलाश की मां अमृता ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, “स्मृति और पलाश दोनों दर्द में हैं. पलाश ने अपनी दुल्हन के साथ घर आने का सपना देखा था। मैंने एक खास स्वागत की भी योजना बनाई थी. सब ठीक हो जाएगा. शादी बहुत जल्द होगी.”
स्मृति और पलाश ने लगाया नजर का काला टिका
स्मृति और पलाश की शादी में आई प्रॉब्लम को कुछ लोगों ने इससे भी जोड़कर देखा कि इनके रिश्ते को नजर लग गई है कई लोगों ने कहा कि अपने पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर पब्लिक नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद देखने को मिला है कि स्मृति और पलाश दोनों ने ही अपने इंस्टाग्राम नजर की सिम्बल वाली इमोजी लगाई है.
वे लंबे समय से डेटिंग कर रहे थे। स्मृति और पलाश लंबे समय से डेटिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया. उनकी शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन शादी के दिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
