IND vs SA Head To Head Record: अब 50 ओवर के फॉर्मेट में मचेगा घमासान, जानिए दोनों टीमों की कैसी है तैयारी और किसका पलड़ा है भारी?

IND vs SA: वनडे सीरीज़ का पहला मैच 30 नवंबर को रांची के मैदान पर खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज़ में भारतीय टीम की कप्तानी के एल राहुल करते हुए नज़र आएंगे. हालांकि 3 मैचों की इस सीरीज़ से पहले 50-50 ओवर के फॉर्मेंट में किस टीम का पलड़ा है भारी. चलिए जानते हैं

By: Pradeep Kumar | Last Updated: November 28, 2025 5:32:39 PM IST

IND vs SA, HEAD TO HEAD ODI RECORD: टेस्ट सीरीज़ में 2-0 की चौंकाने वाली हार के बाद अब टीम इंडिया का अगला मिशन है द.अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेलना. इस सीरीज़ का पहला मैच 30 नवंबर को रांची के मैदान पर खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज़ में सभी की नज़रें रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन पर टिकी होगी. इस वनडे सीरीज़ में भारतीय टीम की कप्तानी के एल राहुल करते हुए नज़र आएंगे. हालांकि 3 मैचों की इस सीरीज़ से पहले 50-50 ओवर के फॉर्मेंट में किस टीम का पलड़ा है भारी. चलिए जानते हैं

नई सीरीज़, नया कप्तान

भारतीय टीम के रेगुलर कैप्टन शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों चोट के चलते इस सीरीज़ के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए स्टैंड-इन कप्तान बनाया गया है. अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी, जबकि गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में गर्दन की चोट से उबर रहे हैं. 

कैसा है दोनों टीमों का वनडे का रिकॉर्ड?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अभी तक कुल 94 वनडे मैच खेले गए हैं. इन 94 में से 40  मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज़ की हैं, तो वहीं 51 मैचों में द.अफ्रीका की टीम ने बाज़ी मारी है. वहीं 3 मैच बेनतीज़ा रहे हैं. तो ऐसे में द.अफ्रीका का पलड़ा वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया पर भारी रहा है.

IND vs SA, वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 94

भारत ने जीते: 40

दक्षिण अफ्रीका ने जीते: 51

बिना परिणाम के: 3

IND vs SA सीरीज़ के लिए टीमें- 

भारत की टीम:

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

दक्षिण अफ्रीका की टीम:

टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनिल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रूबिन हर्मन, केशव महाराज, मार्को यानसन, एडेन मार्कराम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, प्रेनेलन सुब्रायन.

