Rajasthan Royals For Sale: RCB के बाद RR बिकने को है तैयार? हर्ष गोयनका के पोस्ट ने मचा दी खलबली!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन 2026 के ऑक्शन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं. बस कुछ ही दिनों में, सभी फ़्रेंचाइज़ी अपनी टीमों की तैयारी शुरू कर देंगी। लेकिन उससे पहले, एक बात लगभग पक्की है: डिफेंडिंग चैंपियन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फ़्रेंचाइज़ बिकने के लिए तैयार है, और सिर्फ RCB ही नहीं बल्कि एक और आईपीएल फ्रेंचाइजी बिकने को तैयार है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि संजीब गोयनका के भाई हर्ष गोयनका ने अपनी एक पोस्ट से हलचल मचा दी है.

बता दें कि IPL ऑक्शन अगले महीने 16 दिसंबर को होने की उम्मीद है. इस ऑक्शन से पहले, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल मचा दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि एक और फ़्रेंचाइज़ बिकने के लिए तैयार है.

इस IPL फ्रेंचाइजी का किया जिक्र

हर्ष ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि राजस्थान रॉयल्स, जिसने 2008 में पहला IPL टाइटल जीता था, वह भी बिकने के लिए तैयार है. अभी, RR का मालिकाना हक रॉयल स्पोर्ट्स ग्रुप के पास है, जिसके पास फ़्रेंचाइज़ में 65 परसेंट स्टेक है. लैकलन मर्डोक और रेडबर्ड कैपिटल्स पार्टनर्स के पास भी थोड़ी हिस्सेदारी है.

दरसल हर्ष ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मैंने सुना है कि एक नहीं, बल्कि दो IPL टीमें बिकने वाली हैं RCB और RR. यह साफ़ है कि लोग ज़्यादा वैल्यूएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं. तो, दो टीमें बिकने वाली हैं, और चार या पाँच संभावित खरीदार हैं. इन फ़्रैंचाइज़ी को कौन खरीदेगा? क्या वे पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु या US से होंगी?”

इन कंपनियों में जंग

मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की पेरेंट कंपनी डियाजियो, RCB को खरीदने में दिलचस्पी रखती है. इसके अलावा, वैक्सीन किंग अगर पूनावाला भी स्पोर्ट्स बिज़नेस में विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं. RCB की बिक्री की फ़ॉर्मैलिटीज़ 31 मार्च, 2026 तक पूरी होने की संभावना है.

आपको बताते चलें कि RCB टीम की बिकने की खबर आईपीएल 2025 सीजन ख़त्म होने के साथ ही शुरू हो गई थी और अब हाल ही में RCB ने कहा है कि हम बिकने वाले हैं. और अब राजस्थान रॉयल्स के बिकने की खबर राजस्थान रॉयल्स के फैंस के बीच हलचल पैदा कर सकती है. मालूम हो कि राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान संजू सैमसन भी लम्बे समय के बाद अब राजस्थान टीम में नहीं दिखने वाले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है.

