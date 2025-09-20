इस खूबसूरत महिला क्रिकेटर ने Virat kohli को छोड़ा पीछे, सिर्फ इतनी गेंद में ठोकी तूफानी सेंचुरी, बना दिया रिकॉर्ड
Smriti Mandhana: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी शतक जड़कर स्मृति मंधाना ने महिला वनडे में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. वह महिला वनडे में शतक बनाने वाली दूसरी सबसे तेज बल्लेबाज बन गईं हैं. महिला वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग के नाम है.

By: Ashish Rai | Published: September 20, 2025 10:00:58 PM IST

Smriti Mandhana Created History: भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वह सबसे तेज़ शतक लगाने वाली भारतीय बल्लेबाज़ बन गई हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ़ सिर्फ़ 50 गेंदों में शतक जड़कर टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया. कोहली ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 52 गेंदों में शतक लगाया था। अब 12 साल बाद स्मृति मंधाना ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके अलावा, स्मृति महिला वनडे में सबसे तेज़ शतक लगाने वाली दुनिया की दूसरी महिला बल्लेबाज़ बन गई हैं.

स्मृति मंधाना ने किया कमाल

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ़ तीसरे वनडे में 413 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया. उन्होंने 50 गेंदों में 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया. हालाँकि, इसके बाद वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाईं. वह 63 गेंदों में 17 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं.

इससे पहले, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भी शतक लगाया था. उस मैच में स्मृति ने 91 गेंदों में 14 चौकों और चार छक्कों की मदद से 117 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे वनडे में तूफानी शतक जड़कर टीम इंडिया की उप-कप्तान ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी को पीछे छोड़ दिया.

स्मृति ने तोड़ा यह रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी शतक जड़कर स्मृति मंधाना ने महिला वनडे में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. वह महिला वनडे में शतक बनाने वाली दूसरी सबसे तेज बल्लेबाज बन गईं हैं. बता दें, महिला वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग के नाम है.

उन्होंने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों में शतक बनाया था, जिससे स्मृति मंधाना यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी सबसे तेज बल्लेबाज बन गईं. इस सूची में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी हैं, जिन्होंने भी इसी मैच में 57 गेंदों में शतक पूरा किया था.

एक ही साल में चार शतक

इसके अलावा, स्मृति मंधाना ने 2025 में अपना चौथा वनडे शतक भी पूरा किया. इससे पहले उन्होंने 2024 में चार शतक लगाए थे. उन्होंने लगातार दो साल एक ही साल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स ने भी इस साल वनडे में चार शतक लगाए हैं.

