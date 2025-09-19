Asia Cup 2025 Team Analysis India: भारतीय टीम अब तक तूफानी फॉर्म में, जानिए क्या हो सकती हैं ताकत और कमज़ोरीयां?

Asia Cup 2025 के ग्रुप ए और ग्रुप बी का फाइनल लीग मैच समाप्त हो चुका है. ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं, जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपनी जगह बनाई है. सुपर 4 का पहला मुकाबला शनिवार यानी 20 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा. उसके बाद, रविवार यानी 21 सितंबर को कट्टर विरोधी टीमें भारत और पाकिस्तान एक बार फिर भिड़ेंगे.

अब तक भारत का प्रदर्शन

मौजूदा एशिया कप में भारत को हराना मुश्किल रहा है. भारत इस टूर्नामेंट में अव्वल टीम के रूप में उतरा था, और अब तक उसने इस दावे के साथ इंसाफ़ किया है. सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और पिछले मैचों में विपक्षी टीमों को बेरहमी से हराया है.

बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी हवा के झोंके की तरह रही है. शुरुआत से ही गेंदबाजों को चकमा देने की उनकी क्षमता ने क्रिकेट जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया है. पंजाब के इस बल्लेबाज ने दोनों मैचों में भारत को शानदार शुरुआत दिलाने में मदद की है. अभिषेक का अगला लक्ष्य अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना होगा, क्योंकि उन्होंने पहले दो मैचों में क्रमानुसार 30 (16) और 31 (13) रन बनाए हैं.

सूर्यकुमार यादव: सूर्यकुमार यादव ने UAE के खिलाफ मैच में केवल कुछ गेंदें ही खेलीं, लेकिन एक छक्का लगाने में सफल रहे. हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में शानदार पारी खेली. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 37 गेंदों पर 47 रन बनाकर नाबाद रहते हुए पांच चौके और एक छक्का लगाया. सूर्यकुमार का स्ट्राइक रेट 127.03 रहा.

गेंदबाजी में भी दिखाया जादू

कुलदीप यादव: कुलदीप यादव 2025 एशिया कप में शानदार फॉर्म में हैं. कुलदीप ने UAE के खिलाफ अपनी गेंदबाज़ी का रोब झाड़कर अपनी वापसी का जश्न मनाया. उन्होंने 2.1 ओवर में केवल सात रन देकर चार विकेट लिए. पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में, कुलदीप ने चार ओवरों में सिर्फ़ 18 रन देकर तीन विकेट लिए. दिलचस्प बात यह है कि कुलदीप ने दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार जीता.

अक्षर पटेल: अक्षर पटेल को भी चमकने का मौका मिला, जबकि अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी में हाथ नहीं आज़माया है. उन्होंने टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाज़ी का बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने दो मैचों में 10.33 का औसत और 4.43 की इकॉनमी रेट से तीन विकेट लिए हैं. अक्षर की लाइन और लेंथ में निरंतरता बेदाग़ रही है.

ताकत और कमज़ोरी

भारत की सबसे बड़ी ताकत उनका बेख़ौफ़ रवैया है. उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कई ऑलराउंडरों को भी शामिल किया है, जिससे उनकी बल्लेबाजी में ताकत महसूस की जा सकती है. इस लाइनअप में अक्षर के आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने की उम्मीद है और इस बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए कुछ विकेट गंवाने के बावजूद, पूरी ताकत से खेलने का मौका दिया है.

कमजोरियों की बात करें तो अब तक खेले गए दो मैचों के आधार पर किसी एक को भी चिन्हित करना मुश्किल है. भारतीय टीम पर अभी तक किसी तरह का दबाव नहीं पड़ा है. हालांकि, भारतीय टीम अपने स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को विश्राम दे सकती है, जिससे उनकी गेंदबाज़ी में बदलाव देखने को मिल सकता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि टूर्नामेंट के फाइनल स्टेज में वे कैसा प्रदर्शन करते हैं.

