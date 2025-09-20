वही मैदान, वही रेफरी…फिर होगा Ind vs Pak मैच के दौरान बवाल? जानें किसका पलड़ा रहेगा भारी!
Asia Cup 2025: सितंबर 21 को भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर से एक-दूसरे के आमने-सामने आने वाली है. नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद इस मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. सबसे गौरतलब वाली बात तो यह है कि इस मुकाबले में भी मैच रेफरी की भूमिका में एंडी पाइक्रॉफ्ट ही नजर आने वाले हैं। जिस वजह से एक बार फिर से विवाद की स्थिति आ सकती है.

By: Ashish Rai | Published: September 20, 2025 5:48:55 PM IST

asia cup 2025: ind vs pakistan match
asia cup 2025: ind vs pakistan match

IND vs PAK: सितंबर 21 को भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर से एक-दूसरे के आमने-सामने आने वाली है. नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद इस मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. सबसे गौरतलब वाली बात तो यह है कि इस मुकाबले में भी मैच रेफरी की भूमिका में एंडी पाइक्रॉफ्ट ही नजर आने वाले हैं। जिस वजह से एक बार फिर से विवाद की स्थिति आ सकती है. पीसीबी ने अपने बयानों से स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें पाइक्रॉफ्ट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है. ऐसे में क्या एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान मैच में बवाल देखने को मिल सकता है?  

एंडी पाइक्रॉफ्ट पर सबकी निगाहें होंगी

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने भारत-पाकिस्तान मैच के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को रेफरी नियुक्त कर दिया है. पिछले भारत-पाकिस्तान मैच के बाद पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट पर कई आरोप लगाए थे. बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज राजा ने पाइक्रॉफ्ट पर टीम इंडिया के प्रति पक्षपात करने का आरोप भी लगाया था. ऐसे में, एंडी पाइक्रॉफ्ट की फिर से मैच रेफरी नियुक्ति से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज़ हो सकता है. हालाँकि, आईसीसी द्वारा अपना फैसला बदलने की संभावना कम है. इसलिए, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट टॉस के समय सलमान अली आगा और सूर्यकुमार यादव के साथ नज़र आएंगे.

दोनों टीमें हाथ न मिलाने को तैयार 

पहले मैच में, सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. जीत के बाद भी, टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. टीम इंडिया 21 सितंबर को भी अपने इसी रुख पर कायम रहेगी. खबरों के अनुसार, पाकिस्तानी टीम भी हाथ न मिलाने पर सहमत हो गई है, यानी 21 सितंबर के मैच में भी हाथ न मिलाने की स्थिति बनी रहेगी. हालाँकि, अब दोनों टीमें इस मैच से उत्पन्न होने वाले किसी भी नए विवाद से बचना चाहेंगी. जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर आमने-सामने होती हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हमेशा बनी रहती है.

ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा रौंदा 

भारत-पाकिस्तान ग्रुप चरण का मैच भी दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की। ​​पहले गेंदबाजी करते हुए, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को केवल 127 रनों पर रोक दिया. उन्होंने 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. नतीजतन, सुपर 4 मैच में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहने की संभावना है.

