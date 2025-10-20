India Women vs England Women: ‘हार की ज़िम्मेदार मैं हूं’ – स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ हार को लेकर खुद को ठहराया दोषी

India Women’s World Cup semifinal: भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने रविवार को स्वीकार किया कि 2025 ICC महिला विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों अपनी टीम की 4 रन से मिली मामूली हार के लिए उन्हें ही ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. यह टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी हार थी, जिससे उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खतरे में पड़ गई.

289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, मंधाना के शानदार 88 रनों की बदौलत भारत अच्छी स्थिति में दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ 125 और दीप्ति शर्मा के साथ 67 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं. लेकिन लॉन्ग-ऑफ पर उनके गलत शॉट ने टीम को पतन की ओर धकेल दिया, जिसके बाद ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा आउट हो गईं, और भारत अपने लक्ष्य से चूक गया.

स्मृति मंधाना ने खुद पर लिया इल्ज़ाम

मैच के बाद बोलते हुए, मंधाना ने कहा कि हार के लिए कुछ हद तक वह भी ज़िम्मेदार हैं, और उन्होंने अपने खराब शॉट चयन को बाद में बल्लेबाज़ी के पतन का कारण बताया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उस समय सभी के शॉट सेलेक्शन – हम अपने शॉट सेलेक्शन में बेहतर कर सकते थे. खासकर, इसकी शुरुआत मुझसे हुई, इसलिए मैं यह जिम्मेदारी खुद पर ले सकती हूं कि शॉट सेलेक्शन बेहतर होना चाहिए था.

यह भी पढ़ें: India vs England Women ODI World cup: आकाश चोपड़ा ने महिला क्रिकेट टीम के ट्रोल्स को लगाई लताड़, कहा ‘आलोचना करो, अपमान नहीं’

उन्होंने आगे कहा कि हमें बस 6 रन प्रति ओवर चाहिए थे. शायद हमें खेल को और आगे ले जाना चाहिए था. मैं इसे खुद पर ले जाऊंगी क्योंकि पतन की शुरुआत मुझसे ही हुई थी. मुझे लगा था कि मैं उसका सामना कर सकती हूं. मैं कवर्स के ऊपर से ज़्यादा निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी. मैंने उस शॉट की टाइमिंग गलत कर दी. शायद उस समय उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी. मुझे बस थोड़ा और धैर्य रखने की ज़रूरत थी क्योंकि पूरी पारी के दौरान, मैं खुद को धैर्य रखने और हवाई शॉट न खेलने के लिए कह रही थी.

शायद उस मैच में भावनाएं हावी हो गईं, जो क्रिकेट में कभी काम नहीं आतीं. लेकिन, वापसी करते हुए, मुझे पूरा विश्वास था कि हम जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन यह क्रिकेट है, आप कभी भी बहुत आगे के बारे में नहीं सोच सकते. यह पतन वैसा ही था जैसा भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पिछले मैच में झेलना पड़ा था. उस मैच में, भारत एक विशाल स्कोर की ओर आसानी से बढ़ रहा था, लेकिन पारी के अंत में उसके विकेट तेज़ी से गिरते रहे.

भारत को अब सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो जैसे मुकाबलों का सामना करना होगा. 8 अंक हासिल करने और नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करने के लिए उसे अपने दोनों मैच जीतने होंगे. अगर भारत एक भी मैच हार जाता है, तो उसकी क्वालीफाई करने की उम्मीदें दूसरे नतीजों और नेट रनरेट पर निर्भर होंगी.

यह भी पढ़ें: India vs Australia: राष्ट्रगान के वक़्त कोहली ने खुद को रोक कर गिल और अय्यर को किया आगे, देखें Video