India vs Australia: राष्ट्रगान के वक़्त कोहली ने खुद को रोक कर गिल और अय्यर को किया आगे, देखें Video

Australia Tour 2025: पर्थ में हुए पहले वनडे मैच को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी, जिसमें भारत 7 विकेट (डकवर्थ लुईस नियम के तहत) से हार गया था. इस मैच में खेल के दो दिग्गज खिलाड़ी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, महीनों बाद टीम में वापसी कर रहे थे. दोनों खिलाड़ी पहले ही टी20 और टेस्ट मैचों से संन्यास ले चुके थे, ऐसे में ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुप्रतीक्षित सीरीज़ के पहले मैच में उनकी वापसी और भी महत्वपूर्ण हो गई.

कोहली के लिए, दुबई में 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद यह उनका पहला वनडे मैच था. विराट शुरू से ही खुशमिजाज़ मूड में थे, टीम के साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे, हंसी-मज़ाक कर रहे थे और फिरकियां ले रहे थे.

‘लीडर’ विराट की एक नज़र, एक इशारा

मैच से पहले, राष्ट्रगान के दौरान, उन्होंने रुककर कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर से टीम का नेतृत्व करने और लाइन में सबसे आगे खड़े होने को कहा.

हालांकि, कोहली की वापसी निराशाजनक रही और वह शून्य पर आउट हो गए. ऑस्ट्रेलिया के स्पिन ऑलराउंडर कूपर कोनोली ने पॉइंट पर अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर कैच लपका. इस तरह, मिशेल स्टार्क, जेम्स एंडरसन के बाद, कोहली को सभी इंटरनेशनल मैचों में दो बार शून्य पर आउट करने वाले दूसरे गेंदबाज़ बन गए.

कोहली के आउट होने से पहले, रोहित शर्मा की बेसब्री से प्रतीक्षित वापसी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई. भारत के लिए अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेलते हुए, रोहित 8 रन बनाकर जोश हेज़लवुड की गेंद पर आउट हो गए, जब गेंद दूसरी स्लिप में गई, जहां डेब्यू कर रहे मैथ्यू रेनशॉ ने उनका कैच लपका.

अब एडिलेड में असली अग्निपरीक्षा

भारत अब अपना ध्यान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार को एडिलेड ओवल, एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे पर केंद्रित कर रहा है, जहां पर्थ में मिली मुश्किल शुरुआत के बाद वापसी करके सीरीज़ बराबर करने की उम्मीद है.

