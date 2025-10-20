Home > खेल > India vs England Women ODI World cup: आकाश चोपड़ा ने महिला क्रिकेट टीम के ट्रोल्स को लगाई लताड़, कहा ‘आलोचना करो, अपमान नहीं’

Akash Chopra Response: इंग्लैंड से करीबी हार के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने महिला टीम को बनाया निशाना, आकाश चोपड़ा ने इसको लेकर ट्रोल करने वालों को सख्त जवाब दिया.

By: Sharim Ansari | Published: October 20, 2025 2:58:15 PM IST

Akash Chopra Response to Trolls
Akash Chopra Response to Trolls

 Ind W vs Eng W: पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने विमेंस वर्ल्ड विश्व कप में लगातार तीसरी हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपशब्द और बुरा-भला वाले ट्रोल्स की कड़ी आलोचना की. हरमनप्रीत कौर की टीम को रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ मामूली हार का सामना करना पड़ा. 289 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत खेल के अधिकांश समय तक नियंत्रण में रहा, लेकिन निर्णायक अंतिम क्षणों में लड़खड़ा गया.

भारतीय महिला टीम की लगातार तीसरी हार

यह लगातार तीसरा मैच था जिसमें भारत जीत की स्थिति से हार गया, जिससे वह टूर्नामेंट में मुश्किल स्थिति में आ गया. भारत पर अपनी जीत के साथ, इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई, जिससे भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला होगा.

भारत की आलोचनाओं की लहर दौड़ गई, फैंस के एक ग्रुप ने सोशल मीडिया पर टीम की प्रतिबद्धता और इरादे पर सवाल उठाए. हालांकि रचनात्मक आलोचना खेल का हिस्सा है, लेकिन इन ट्रोल्स ने बारीकियों की सारी समझ त्याग दी और खिलाड़ियों को ‘रसोई में वापस जाओ’ कहने सहित घिसे-पिटे, लिंगभेदी शब्दों का सहारा लिया.

प्रतिक्रिया तेज़ी से बढ़ी, न सिर्फ़ टीम के प्रदर्शन पर, बल्कि पेशेवर खेलों में उनकी वैधता पर भी निशाना साधा गया. कुछ लोगों ने खिलाड़ियों को मिलने वाली आज़ादी और महिला क्रिकेट में किए जा रहे निवेश पर सवाल उठाए, और यहां तक कहा कि पूर्व BCCI अध्यक्ष जय शाह के कार्यकाल में दिया गया समर्थन अनुचित था.

यह भी पढ़ें: India vs Australia: राष्ट्रगान के वक़्त कोहली ने खुद को रोक कर गिल और अय्यर को किया आगे, देखें Video

आकाश चोपड़ा ने दिखाया आइना

जवाब में, आकाश चोपड़ा भारतीय टीम के बचाव में सामने आए, उन्होंने ऑनलाइन दुर्व्यवहार की निंदा की और ट्रोल्स की भाषा की आलोचना की. चोपड़ा ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि उनके प्रदर्शन की आलोचना जायज़ है. किसी को भी ट्रोल करने का कोई औचित्य नहीं है.

सौभाग्य से, एक्स पर कई लोगों ने इस महिला-द्वेष के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई. कई फैंस और टिप्पणीकारों ने टीम के प्रदर्शन पर अधिक जानकारीपूर्ण चर्चा की मांग की. उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि परिणाम निराशाजनक थे, लेकिन आलोचना क्रिकेट विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए, न कि पुरानी रूढ़ियों पर.

कुछ लोगों ने वीमेन प्रीमियर लीग (WPL) को विकास का एक प्रमुख ज़रिया बताया और सुझाव दिया कि खिलाड़ियों को महिला क्रिकेट की शीर्ष फ्रैंचाइज़ी प्रतियोगिताओं में से एक में अधिक परिभाषित भूमिकाएं मिलने से फ़ायदा होगा.

भारत के पास 2025 महिला वर्ल्ड कप में दो और ग्रुप-स्टेज मैच बाकी हैं. उन्हें अपने अंतिम मुकाबलों में न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश का सामना करना है. भारत और न्यूज़ीलैंड दोनों के वर्तमान में 5 मैचों में 4 अंक हैं, इसलिए दोनों टीमें अंतिम सेमीफाइनल में जगह बनाने की सबसे बेहतर स्थिति में हैं, जिससे उनका आगामी मुकाबला लगभग नॉकआउट हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: Ind vs Aus: भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर की DLS मेथड पर तीखी आलोचना, बोले – 'VJD मेथड ज़्यादा उचित है'

