Shubman Gill Voice Captain: यशस्वी को छोड़ गिल को क्यों मिली टीम में जगह? अजीत अगरकर ने बताई पीछे की वजह

Shubman Gill Voice Captain: एशिया कप 2025 के लिए घोषित भारतीय क्रिकेट टीम में एक बड़ा आश्चर्य यशस्वी जायसवाल की जगह शुभमन गिल को शामिल करना था, हालाँकि यशस्वी जायसवाल को इस टूर्नामेंट के लिए भारत के पाँच रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया था। इसके अलावा, सूर्यकुमार यादव ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में अपनी जगह बरकरार रखी, जबकि गिल को उप-कप्तान भी बनाया गया।

टीम की घोषणा के बाद, बीसीसीआई के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने बताया कि गिल को टीम में क्यों चुना गया, लेकिन जायसवाल को नहीं, जबकि जायसवाल को आमतौर पर एक ज़्यादा आक्रामक सलामी बल्लेबाज़ माना जाता है।

अगरकर ने गिल के सिलेक्शन पर क्या कहा?

पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने कहा कि टीम प्रबंधन गिल में नेतृत्व क्षमता देखता है, और इसीलिए वह टीम में हैं और उन्हें सूर्यकुमार के साथ उप-कप्तान भी बनाया गया है। अगरकर ने टीम की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “टी20 क्रिकेट (आईपीएल) और टेस्ट क्रिकेट, दोनों में गिल पहले से ही नेतृत्व कर रहे हैं। पिछली बार जब उन्होंने टी20 मैच खेले थे, तब भी वे उप-कप्तान थे। हम उनमें नेतृत्व क्षमता देखते हैं और उन्होंने इंग्लैंड में (टेस्ट सीरीज़ के दौरान) बल्ले से उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करके अपनी क्षमता दिखाई।”

उन्होंने एक और अहम वजह भी बताई कि अभिषेक शर्मा को जायसवाल से आगे क्यों तरजीह दी गई – पंजाब के इस सलामी बल्लेबाज़ के पास टीम के लिए एक गेंदबाज़ी विकल्प भी है। “यशस्वी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभिषेक पिछले कुछ महीनों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी गेंदबाज़ी भी उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है।”

The wait is over! 🇮🇳#TeamIndia’s squad for Asia Cup 2025 is out, and it’s stacked! 💥 Let the journey to T20 WC 2026 begin! #AsiaCup🤩 Press Conference Live Now 👉 https://t.co/kwwh4UUSWe #AsiaCup2025 pic.twitter.com/zonMDTvmHO — Star Sports (@StarSportsIndia) August 19, 2025

Asia Cup India Squad 2025: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सूर्यकुमार यादव करेंगे कप्तानी, गिल बने उपकप्तान

क्या टीम में कोई और सरप्राइज़ है?

टीम में कोई और बड़ा सरप्राइज़ नहीं था, और टीम ने ज़्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को बरकरार रखा है जो पिछले साल टी20I टीम में जगह बना चुके हैं। जितेश शर्मा, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आईपीएल 2025 के ख़िताब जीतने वाले अभियान में शानदार प्रदर्शन किया था, टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे।एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें भारत का पहला मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ होगा।

Asia Cup 2025 से बाहर होने पर Babar Azam ने लिया संन्यास! खबर फैलते ही मच गई सनसनी, क्या है पूरी खबर?