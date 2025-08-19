Asia Cup 2025 से बाहर होने पर Babar Azam ने लिया संन्यास! खबर फैलते ही मच गई सनसनी, क्या है पूरी खबर?

Babar Azam: बाबर आज़म ने एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम में नहीं चुने जाने के बाद संन्यास ले लिया है। अभी तक सिर्फ़ पाकिस्तान ने ही एशिया कप के लिए टीम की घोषणा की है, जिसमें बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के रूप में दो सीनियर खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बाबर ने टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। बाबर ने 2025 में कोई टी20 मैच नहीं खेला है, लेकिन उनके संन्यास की वायरल हो रही पोस्ट AI द्वारा तैयार की गई है, जो पूरी तरह से फर्जी है।

क्या बाबर आजम ने संन्यास ले लिया?

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के अनुसार, बाबर आज़म ने लिखा, “एशिया कप के लिए चुने गए सभी युवाओं को शुभकामनाएँ और सभी के अच्छा प्रदर्शन करने की कामना करता हूँ। इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं टी20 क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। इस सफ़र में अब तक मिली यादों, समर्थन और प्यार के लिए सभी का शुक्रिया।” बाबर आज़म ने सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट शेयर नहीं की है और वायरल हो रही यह पोस्ट AI द्वारा तैयार की गई है और पूरी तरह से फर्जी है। बाबर आज़म ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है।

बाबर आजम एशिया कप से बाहर क्यों?

टी20 क्रिकेट में बाबर आज़म का कुल स्ट्राइक रेट 129.22 है, जबकि तूफानी बल्लेबाजी के इस दौर में बल्लेबाज़ 180-190 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं। यही स्ट्राइक रेट उनकी गिरावट का कारण बना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हेसन ने खुलासा किया था कि बाबर आज़म को खासकर स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट सुधारने की सलाह दी गई है।

बाबर ने साल 2025 में पाकिस्तान के लिए कोई भी टी20 मैच नहीं खेला है। उनकी पिछली 10 टी20 पारियों की बात करें तो बाबर ने सिर्फ़ एक बार 140 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से खेला है।

