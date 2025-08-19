Home > खेल > Asia Cup India Squad 2025: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सूर्यकुमार यादव करेंगे कप्तानी, गिल बने उपकप्तान

Published By: Deepak Vikal
Published: August 19, 2025 15:16:00 IST

Asia Cup India Squad Announce: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम में कुल 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनके कप्तान सूर्यकुमार यादव होंगे। एशिया कप टीम में ज़्यादातर वही चेहरे हैं जिनके चुने जाने की उम्मीद थी। हालाँकि, कुछ नामी खिलाड़ियों को टीम से बाहर भी रखा गया है। शुभमन गिल का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। उन्हें न सिर्फ़ एशिया कप टीम में शामिल किया गया है, बल्कि टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया है।

शुभमन गिल को मिला मौका, इन खिलाड़ियों का भी हुआ चयन

भारतीय चयनकर्ताओं ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा बनाए रखा है। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज़ भी हैं। उनके अलावा, टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर दो बल्लेबाज़ तिलक वर्मा को भी एशिया कप के लिए चुना गया है।

संजू, अभिषेक और तिलक शीर्ष क्रम में हैं, जबकि मध्य क्रम में कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को जगह मिलती दिख रही है। जितेश शर्मा टीम में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं।

गेंदबाजी में, बुमराह और अर्शदीप तेज गेंदबाजी का भार संभालते नजर आएंगे। स्पिन को मजबूत करने के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को एशिया कप टीम में शामिल किया गया है।

इन खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

हालांकि, कुछ बड़े खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्हें मौका नहीं मिला। इन खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज जैसे नाम शामिल हैं।

एशिया कप के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

स्टैंडबाय खिलाड़ी: रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर

