Shubman Gill and Sir Don Bradman: गिल के पास महारिकॉर्ड बनाने का मौका, सर डॉन ब्रेडमैन के बाद ऐसा करने वाले बनेंगे दूसरे खिलाड़ी!

Shubman Gill: जब से शुभमन गिल को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई है, उसके बाद से उसके बाद से ही उनका बल्ला और ज़्यादा खतरनाक हो गया है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भारतीय कप्ताने अपने बल्ले से धाक जमाते हुए सबसे ज़्यादा रन कूट दिए. गिल ने इंग्लैंड में कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ करवाई. अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का पहला मैच भारत ने पारी और 140 रनों से जीता था. हालांकि उस मैच में गिल ने 50 रनों की पारी खेली थी, लेकिन गिल अपने रुतबे के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे थे. अब इस टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में गिल के पास एक और कमाल करने का बेहतरीन मौका है. गिल के पास सर डॉन ब्रेडमैन के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी करने का शानदार मौका है. इससे पहले कई सारे खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के करीब तो पहुंचे हैं, लेकिन वो इस दमदार रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए. हालांकि शुभमन गिल भी सर डॉन ब्रेडमैन के इस खास रिकॉर्ड को तोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो इसकी बराबरी जरुर कर सकते हैं.

गिल के पास है सुनहरा मौका

शुभमन गिल के पास दिल्ली टेस्ट मैच में सर डॉन ब्रेडमैन के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी का मौका है. दरअसल जब सर डॉन ब्रेडमैन अपनी टीम के कैप्टन बने थे, तब उन्होंने सबसे कम पारियों में एक हज़ार रन बनाए थे. ये रिकॉर्ड तब से लेकर अब तक कायम है. कई खिलाड़ी इसे तोड़ने के करीब तो पहुंचें, लेकिन कोई सर डॉन ब्रेडमैन के इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका. अब गिल भी इस रिकॉर्ड को तोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो इसकी बराबरी जरुर कर सकते हैं.

सर डॉन ब्रेडमैन ने कप्तान बनने के बाद सिर्फ 11 पारियों में ही एक हजार रनों का आंकड़ा छू लिया था. सर डॉन ब्रेडमैन के बाद कई कप्तान ऐसे हुए, जो इस रिकॉर्ड के करीब तो पहुंचे, लेकिन इसे तोड़ने में नाकाम रहे. एक बार तो श्रीलंका के कामेंदु मेंडिस भी इसके काफी करीब पहुंच गए थे.

गिल जीतेंगे सबका दिल, तोड़ेंगे सर डॉन का रिकॉर्ड!

शुभमन गिल ने भारतीय टीम की कप्तानी संभालने के बाद बेहतरीन प्रदर्शन किया है. गिल ने कप्तान के तौर पर पहली 10 पारियों में 805 रन बना लिए हैं. तो ऐसे में सर डॉन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गिल को इस 11 टेस्ट पारी में 196 रनों की जरुरत है. भारतीय टीम का अगला मैच दिल्ली में होना है. यहां की पिच बल्लेबाज़ों को काफी रास आती है. ऐसे में गिल अगर इस मुकाबले में ये 196 रन बना देते हैं तो फिर वो सर डॉन ब्रेडमैन के बाद ये कमाल करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज़ बन जाएंगे. तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गिल सर डॉन ब्रेडमैन के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाते हैं या फिर दूसरे बल्लेबाज़ों की तरह वो भी नाकाम हो जाते हैं.

