इस भारतीय ने वनडे कप्तानी डेब्यू में लगाया शतक, क्या शुभमन गिल दोहरा पाएंगे इतिहास जो नहीं कर पाए 26 अन्य कप्तान?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज़ में नया रोमांच देखने को मिलेगा, क्योंकि शुभमन गिल पहली बार वनडे कप्तान के रूप में मैदान में उतरेंगे. गिल की यह कप्तानी डेब्यू न सिर्फ़ उनके करियर के लिए अहम है, बल्कि उन्हें सचिन तेंदुलकर जैसी बड़ी उपलब्धि दोहराने का मौका भी मिलेगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के पहले मैच में मिले अनुभवों के बाद अब गिल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

आइए जानते हैं गिल कप्तानी में कैसे खेल सकते हैं, इतिहास में कौन-कौन से खिलाड़ी पहले मैच में शतक लगा चुके हैं और रोहित व कोहली के पहले मैच का रिकॉर्ड क्या रह. अब, जब वनडे सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो आइए एक नज़र डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने अपने वनडे कप्तानी डेब्यू पर शतक जड़े हैं

सचिन तेंदुलकर अपने वनडे कप्तानी डेब्यू पर शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय हैं.

गौरतलब है कि सचिन तेंदुलकर भारत के लिए अपने वनडे कप्तानी डेब्यू पर शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इस दिग्गज ने 1996 से 2000 तक 73 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की. कप्तान के रूप में अपने पहले वनडे में, उन्होंने 1996 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 110 रन बनाए थे। कप्तान के रूप में तेंदुलकर का प्रदर्शन कुछ खास प्रभावशाली नहीं रहा. उन्होंने भारत के वनडे कप्तान के तौर पर 70 पारियों में 37.75 की औसत से 2454 रन बनाए.

क्या गिल इतिहास दोहरा पाएँगे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच पर्थ में खेला जाएग. यह मैच शुभमन गिल के लिए बेहद अहम होगा. यह पहली बार होगा जब वह अपने करियर में किसी वनडे मैच में कप्तानी करेंगे. गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कप्तानी की थी. उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ा था और कप्तान के तौर पर अपने पहले ही टेस्ट में 147 रन बनाए थे. गिल, रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. यह वनडे मैच पर्थ में खेला जाएगा। अगर गिल कप्तान के तौर पर अपने पहले वनडे में शतक जड़ देते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे.

रोहित और कोहली ने कप्तान के तौर पर अपने पहले वनडे मैचों में कितने रन बनाए?

चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान रोहित शर्मा का कप्तान के तौर पर अपने पहले मैच में प्रदर्शन यादगार नहीं रहा, न ही 2011 विश्व कप विजेता विराट कोहली का. संयोग से, दोनों खिलाड़ियों ने कप्तान के तौर पर अपने पहले वनडे में 2-2 रन बनाए थे। रोहित ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले वनडे में 2 रन बनाए थे, जबकि कोहली ने 2013 में कप्तान के तौर पर अपने पहले मैच में उसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 2 रन बनाए थे.

सभी 27 भारतीय कप्तानों के वनडे कप्तानी के डेब्यू मैच के स्कोर

110-सचिन तेंदुलकर.

86*- शिखर धवन.

67- अजित वाडेकर.

50-रवि शास्त्री.

50-अजय जड़ेजा.

49-कपिल देव.

43- वीरेंद्र सहवाग.

38- गौतम गंभीर.

37-सुरेश रैना.

34- अजिंक्य रहाणे.

32- सौरव गांगुली.

25- हार्दिक पंड्या.

12- केएल राहुल.

12-मोहम्मद अज़हरुद्दीन.

11- क्रिस श्रीकांत.

8- दिलीप वेंगसरकर.

6*-सैयद किरमानी.

6- राहुल द्रविड़.

5-गुंडप्पा विश्वनाथ.

4*- बिशन सिंह बेदी.

4-सुनील गावस्कर.

2- रोहित शर्मा.

2-विराट कोहली

