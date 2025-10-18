Rohit Sharma: 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे हिटमैन! संन्यास की अफवाहों पर रोहित ने लगाया ब्रेक

2027 वर्ल्ड कप से पहले अपने संन्यास को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर विराम लगा दिया है. क्रिकेट जगत में जहां उनके वनडे भविष्य पर सवाल उठ रहे थे, वहीं हिटमैन ने अपने अंदाज़ में सभी अटकलों का जवाब दे दिया. एक दिल छू लेने वाले पल में, रोहित ने साफ कर दिया कि उनका लक्ष्य अब भी वही है भारत को 2027 वर्ल्ड कप जिताना. उनकी यह घोषणा न सिर्फ फैंस के लिए सुकून भरी खबर है, बल्कि उस जुनून की गवाही भी है जो अब भी उनके भीतर जल रहा है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे टीम इंडिया के धाकड़ सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा खेलना जारी रखेंगे. इस दिग्गज भारतीय वनडे खिलाड़ी और पूर्व कप्तान ने 50 ओवर के क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है. एक वायरल वीडियो में, मेक-अ-विश नाम के एक बच्चे से बात करते हुए, रोहित ने 2027 आईसीसी वनडे विश्व कप में खेलने का वादा किया और भारत को वह ट्रॉफी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो अब तक उनसे दूर रही है. जब एक युवा प्रशंसक ने रोहित से पूछा कि क्या वह अगले विश्व कप में खेलेंगे, तो इस अनुभवी सलामी बल्लेबाज ने गर्मजोशी और दृढ़ विश्वास के साथ जवाब दिया: हाँ, वह वहाँ होंगे और खिताब जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे.

रोहित शर्मा ने संन्यास की अफवाहों पर विराम लगा दिया.

रोहित और बच्चे के बीच क्या हुआ?

बच्चा रोहित शर्मा से: “अगला वनडे विश्व कप कब है?”

रोहित शर्मा: “2027”

बच्चा: “क्या आप खेलेंगे?”

रोहित शर्मा: “हाँ, मैं खेलना चाहता हूँ”

बच्चा: “मैं भारत को अपना तीसरा विश्व कप जीतते देखना चाहता हूँ.”

रोहित: “मैं भी जीतना चाहता हूँ.”

रोहित 2023 वनडे विश्व कप खिताब जीतने के बेहद करीब पहुँच गए थे, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी हार ने रोहित का सपना चकनाचूर कर दिया.

रोहित के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा अहम

भारत के आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले इस स्टार बल्लेबाज़ ने फिर से ध्यान आकर्षित किया है. खबरों के अनुसार, रोहित ने पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर की देखरेख में कड़े प्रशिक्षण के दौरान लगभग 10 किलो वजन कम किया है. यह उस प्रारूप में अपना दबदबा बनाए रखने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है जिस पर उन्होंने कभी कप्तान के रूप में अपना दबदबा बनाया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 19 अक्टूबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होगी. मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित का यह पहला मैच होगा. यह 2027 विश्व कप की तैयारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है.

