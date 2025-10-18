IND vs AUS 1st ODI: पहले वनडे में ये 4 खिलाड़ी रहेंगे बाहर! जानिए, टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभावित प्लेइंग 11

India vs Australia: टीम इंडिया 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने को तैयार है, और इस बार कप्तानी की कमान शुभमन गिल के हाथ में है. रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने टीम में उत्साह और उम्मीदें बढ़ा दी हैं. हालांकि, हर कोई प्लेइंग इलेवन में नहीं उतर पाएगा. कुछ नामी खिलाड़ी पहले मैच में बेंच पर रह सकते हैं. नई कप्तानी में टीम किस रणनीति के साथ उतरेगी और कौन-कौन खिलाड़ी मैदान पर अपना जलवा दिखाएंगे, यह देखने लायक होग. आइए जानते हैं, कौन हैं वो चार खिलाड़ी जिन्हें पहले मैच में मौका मिलने की संभावना कम है और टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है?

रोहित और शुभमन करेंगे ओपनिंग

शुभमन गिल और रोहित शर्मा पहले वनडे में पारी की शुरुआत कर सकते हैं. विराट कोहली अपने पसंदीदा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे. श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मध्य क्रम संभालेंग. दाएं हाथ के बल्लेबाजों को संतुलित करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा जा सकता है, जैसा कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया था.

टीम में ऑलराउंडर कौन होंगे?

हार्दिक पांड्या चोट के कारण टीम से बाहर हैं और रवींद्र जडेजा को टीम से बाहर कर दिया गया है. बल्लेबाजी में गहराई को तरजीह देने वाले मुख्य कोच गौतम गंभीर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी को मौका दे सकते हैं. दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देंगे। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, इसलिए अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे. कुलदीप यादव टीम में स्पिनर की भूमिका निभाएंगे.

कायर पाक ने ले ली 8 क्रिकेटरों की जान, एयरस्ट्राइक का शिकार हुए ‘अफगान की शान’; बने युद्ध जैसे हालात

ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 से हो सकते हैं बाहर

यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को पहले वनडे में बेंच पर बैठाया जा सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार है:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज

India Tour Of Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे और T-20I सीरीज का पूरा Schedule, जानिए सभी मैचों की टाइमिंग