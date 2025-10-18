Home > खेल > IND vs AUS 1st ODI: पहले वनडे में ये 4 खिलाड़ी रहेंगे बाहर! जानिए, टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभावित प्लेइंग 11

IND vs AUS 1st ODI: पहले वनडे में ये 4 खिलाड़ी रहेंगे बाहर! जानिए, टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभावित प्लेइंग 11

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएग. जानिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 जिसमें कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल शामिल होंगे, और देखिए कौन-कौन खिलाड़ी बेंच पर रह सकते हैं.

By: Shivani Singh | Published: October 18, 2025 2:30:49 PM IST

India vs Australia 1st odi
India vs Australia 1st odi

India vs Australia: टीम इंडिया 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने को तैयार है, और इस बार कप्तानी की कमान शुभमन गिल के हाथ में है. रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने टीम में उत्साह और उम्मीदें बढ़ा दी हैं. हालांकि, हर कोई प्लेइंग इलेवन में नहीं उतर पाएगा.  कुछ नामी खिलाड़ी पहले मैच में बेंच पर रह सकते हैं. नई कप्तानी में टीम किस रणनीति के साथ उतरेगी और कौन-कौन खिलाड़ी मैदान पर अपना जलवा दिखाएंगे, यह देखने लायक होग. आइए जानते हैं, कौन हैं वो चार खिलाड़ी जिन्हें पहले मैच में मौका मिलने की संभावना कम है और टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है?

रोहित और शुभमन करेंगे ओपनिंग

शुभमन गिल और रोहित शर्मा पहले वनडे में पारी की शुरुआत कर सकते हैं. विराट कोहली अपने पसंदीदा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे. श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मध्य क्रम संभालेंग. दाएं हाथ के बल्लेबाजों को संतुलित करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा जा सकता है, जैसा कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया था.

टीम में ऑलराउंडर कौन होंगे?

हार्दिक पांड्या चोट के कारण टीम से बाहर हैं और रवींद्र जडेजा को टीम से बाहर कर दिया गया है. बल्लेबाजी में गहराई को तरजीह देने वाले मुख्य कोच गौतम गंभीर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी को मौका दे सकते हैं. दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देंगे। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, इसलिए अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे. कुलदीप यादव टीम में स्पिनर की भूमिका निभाएंगे.

कायर पाक ने ले ली 8 क्रिकेटरों की जान, एयरस्ट्राइक का शिकार हुए ‘अफगान की शान’; बने युद्ध जैसे हालात

ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 से हो सकते हैं बाहर

यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को पहले वनडे में बेंच पर बैठाया जा सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार है:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज

India Tour Of Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे और T-20I सीरीज का पूरा Schedule, जानिए सभी मैचों की टाइमिंग

Tags: IND vs AUS match previewIndia probable playing 11India vs Australia 2025Rohit Sharma returnShubman Gill Captaincy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की...

October 18, 2025

अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए...

October 18, 2025

‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे...

October 18, 2025

मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के...

October 18, 2025

नाश्ते में खाई जाने वाली ये चीजें रखती हैं पेट...

October 18, 2025

आसान और खूबसूरत! दिवाली के लिए चुनें ये बेस्ट रंगोली...

October 18, 2025
IND vs AUS 1st ODI: पहले वनडे में ये 4 खिलाड़ी रहेंगे बाहर! जानिए, टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभावित प्लेइंग 11

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs AUS 1st ODI: पहले वनडे में ये 4 खिलाड़ी रहेंगे बाहर! जानिए, टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभावित प्लेइंग 11
IND vs AUS 1st ODI: पहले वनडे में ये 4 खिलाड़ी रहेंगे बाहर! जानिए, टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभावित प्लेइंग 11
IND vs AUS 1st ODI: पहले वनडे में ये 4 खिलाड़ी रहेंगे बाहर! जानिए, टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभावित प्लेइंग 11
IND vs AUS 1st ODI: पहले वनडे में ये 4 खिलाड़ी रहेंगे बाहर! जानिए, टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभावित प्लेइंग 11