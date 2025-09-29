Asia Cup Trophy Controversy: शोएब मलिक ने भारत के एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार न करने पर की टिप्पणी, कहा पछताएंगे

Shoaib Malik: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक ने रविवार को हुए फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट से जीत के बाद एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार न करने के भारतीय क्रिकेट टीम के फैसले की आलोचना की है. उन्होंने एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री भी हैं, से ट्रॉफी स्वीकार न करने पर आपत्ति जताई थी.

भारतीय टीम का इनकार तब आया जब नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवादास्पद तस्वीरें दोबारा पोस्ट कीं, जिनमें ‘फाइनल डे’ टाइटल वाली एक तस्वीर भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर फ्लाइट सूट पहने हुए हैं और बैकग्राउंड में लड़ाकू विमान हैं. इसके अलावा, एक पुरानी पोस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक दुर्घटनाग्रस्त विमान को दर्शाते हुए दिखाया गया है.

ट्रॉफी न स्वीकारने पर मालिक की टिप्पणी

भारतीय टीम द्वारा टूर्नामेंट जीतने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शामिल होने से इनकार करने के बाद, नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए. इसपर शोएब मालिक ने कहा कि देखिए, एशिया कप जीतने के लिए खिलाड़ियों पर कितना दबाव था. कितनी गर्मी में उन्होंने खेला. उन्होंने कितनी मेहनत की. उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की? एशिया कप ट्रॉफी जीतने के लिए, टूर्नामेंट जीतने के लिए! और इतनी मेहनत करने के बाद, आप ट्रॉफी लेने भी नहीं आते.

मलिक ने भारतीय टीम के रवैये की आलोचना करते हुए आगे कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और वह भी इतने करीबी मैच के बाद. यह एक बहुत बड़ा पल है. मलिक ने भारतीय खिलाड़ियों पर इस फैसले के लंबे समय के प्रभाव के बारे में आगे चेतावनी देते हुए कहा कि देखिए, आज वे इस बात का जश्न इस तरह मना रहे होंगे. लेकिन कुछ सालों बाद, यह उन्हें परेशान करेगा. वे सोचेंगे कि ‘हमने ट्रॉफी जीती, हमने कड़ी मेहनत की.’ वे बस एथलीट और खिलाड़ी हैं. एक खिलाड़ी का काम मैदान पर आना, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, और बस.

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस स्थिति पर बात करते हुए कहा कि मैंने कभी किसी चैंपियन (टीम) को ट्रॉफी न जीतते नहीं देखा. हम इसके हकदार थे. असली ट्रॉफी मेरे 14 साथी हैं और वे मेरी यादों में हमेशा रहेंगे.

