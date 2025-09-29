6 महीने के भीतर पाकिस्तान टीम की फिर होगी पिटाई, यहां जानें टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल

T20 World Cup Schedule: भारत ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के खिताब को अपने नाम कर लिया है. मुकाबला भारत और पाकिस्तान (pak vs ind) के बीच खेला गया. जहां भारत ने मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया. एशिया कप 2025 पूरी तरह से विवादों से भरा रहा. यह टूर्नामेंट जीत-हार से ज्यादा विवादों के लिए जाना जाएगा. टूर्नामेंट में हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी ना लेने तक कई ऐसे विवाद हैं जिसके लिए एशिया कप 2025 का ये सीजन जाना जाएगा. वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ICC के टूर्नामेंट में भी इसी तरह के विवाद देखने को मिलेंगे. बता दें कि आगामी ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेला जाएगा. इसमें भी पाकिस्तान और भारत के मुकाबले देखने को मिलेंगे.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की माने तो 2026 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करेंगे और इसमें कुल 20 टीमें भाग लेंगी. यह टूर्नामेंट भारत में कम से कम 5 और श्रीलंका में दो मैदानों पर मैच होंगे. फाइनल या तो अहमदाबाद में होगा या कोलंबो में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अभी एक-दूसरे के देश में मैच नहीं खेलते हैं.ICC ने अभी पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन उसने समय सीमा तय कर ली है और टीमों को जानकारी दे दी है.

15 टीमें कन्फर्म

बता दें कि icc पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 टीमें भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, USA, वेस्टइंडीज, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड्स और इटली (पहली बार वर्ल्ड कप खेलेगी) कन्फर्म हो चुकी हैं. बाकी 5 टीमें क्वालिफायर से आएंगी. 2 टीमें अफ्रीका रीजनल क्वालिफायर से आएगी और 3 एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर से आएगी.

icc पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर्मेट वही रहेगा जो 2024 वर्ल्ड कप में था. यानी 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा. हर ग्रुप से 2 टीमें सुपर-8 में जाएंगी. सुपर-8 से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और फिर फाइनल खेला जाएगा. बता दें कि icc पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में 55 मैच होंगे.

बता दें कि T20 वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन भारत है. भारत ने 2024 में बारबाडोस में फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा कर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया था.

