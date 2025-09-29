Asia Cup 2025 Final: वो 5 लम्हे जब थम गईं करोड़ों भारतीय फैन्स की धड़कनें

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 का मुकाबला खत्म हो चुका है. एशिया कप के 41 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल मुकाबले में आमने-सामने थी. दिल की धड़कनों को थमा देने वाले इस मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. अंत तक रोमांच बरकरार था. तिलक वर्मा, संजू सैमसन और शिवम दुबे की बेहतरीन बल्लेबाजी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया और अंत में रिंकू सिंह ने बेहतरीन चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई. लेकिन मैच के दौरान ऐसे पांच मौके भी सामने आए, जब देश के करोड़ों भारतीयों की धड़कनें थम गईं थीं.

अभिषेक शर्मा का विकेट (Abhishek Sharma’s wicket)

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की, पहले 9 ओवर में पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं गिरा, फिर उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए. पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रनों पर ऑलआउट हो गई. फिर 147 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआत में एक के बाद एक तीन झटके लगे. लेकिन तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने फिर पारी को संभाला. लेकिन जब अभिषेक शर्मा महज 5 रन पर आउट हुए तो भारतीय फैन्स एक पल के लिए उदास हो गए थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 314 रन बनाए थे, ऐसे में भारतीय टीम और करोड़ों भारतीय फैन्स को अभिषेक शर्मा से काफी उम्मीदें थीं. अभिषेक शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो 200 रहा.

सूर्या महज एक रन बनाकर हुए आउट (Surya was out after scoring just one run)

पूरे टूर्नामेंट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में जब महज एक रन बनाकर आउट हुए तो भारत के सभी करोड़ों फैन्स की दिल की धड़कने लगभग थम सी गई थी. एशिया कप 2025 में केवल पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या ने 47 रनों की पारी खेली थी. भारतीय कप्तान ने 7 मैचों की 6 पारियों में सिर्फ 72 रन बनाए. वो भी सिर्फ 18.00 के औसत से. सूर्यकुमार यादव जैसे बेहतरीन बल्लेबाज से ऐसे निराशाजनक प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी.

गिल महज 12 रन बनाकर हुए आउट (Gill got out after scoring just 12 runs)

सूर्या और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय टीम का पूरा दारोमदार उपकप्तान गिल और तिलक वर्मा के कंधों पर था. लेकिन भारतीय उपकप्तान बेहतरीन लय में दिखने के बावजूद भी महज 12 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए. उसके बाद संजू और तिलक वर्मा ने भारतीय पारी को संभाला, लेकिन फिर संजू 24 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए.

दुबे का विकेट (Dube’s wicket)

संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को संभाल लिया, लेकिन संजू सैमसन रन गति को बढ़ाने के प्रयास में आउट हो गए. उसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन फिर हारिस रऊफ की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर शाहीन के हाथों कैच आउट हो गए. दुबे के आउट होने पर ऐसा लगा कि एक बार फिर मैच फंस गया है, लेकिन फिर तिलक वर्मा ने अगले ही ओवर में शानदार छक्का लगाकर प्रेशर को रिलीज किया. फिर रिंकू सिंह ने विनिंग पारी खेलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया.

