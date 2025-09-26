India vs Pakistan: फाइनल मैच को लेकर शोएब अख्तर ने क्या कहा ? टॉक शो में बन गया हंसी का माहौल

Shoaib Akhtar: क्रिकेट टॉक शो ‘Game On Hai’ के दौरान, पूर्व पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ शोएब अख्तर ने एक मज़ेदार गलती की जो तेज़ी से वायरल हो गई.

भारत के खिलाफ आगामी एशिया कप फ़ाइनल में पाकिस्तान की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए, अख्तर ने कहा कि मान लीजिए अगर पाकिस्तान अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर देता है, तो मिडिल-आर्डर में क्या होगा? उनके मिडिल-आर्डर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. उनकी यह गलती होस्ट और साथी पैनलिस्टों को तुरंत हंसी से लोटपोट कर गई, जिन्होंने बिना समय गंवाए उन्हें सही किया.

कहना चाहते थे कुछ, कह गए कुछ और

अख्तर भारत के उभरते हुए सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा का नाम लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन का नाम ले लिया. इस पल ने फ़ाइनल के आसपास के माहौल को उजागर किया और साथ ही एक कड़े मुक़ाबले से पहले हंसी का एक तड़का भी लगाया.

भारत और पाकिस्तान अपने पहले एशिया कप ख़िताब के मुक़ाबले के लिए दुबई में आमने-सामने होंगे, यह मुक़ाबला राजनीतिक और खेल जगत के तनाव से भरा होगा.

पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर 11 रनों की कड़ी जीत के साथ फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि भारत टूर्नामेंट में अब तक बना हुआ है. दोनों टीमों के बीच हाल के मुकाबले गरमागरम रहे हैं, खिलाड़ी मैच के बाद हाथ मिलाने से कतरा रहे हैं और जश्न राजनीतिक संकेतों में बदल गया है.

भारत, जो पहले से ही टी20 विश्व चैंपियन है, इस बार कड़ी मेहनत के साथ मैदान में उतरेगा. अभिषेक शर्मा लगातार अर्धशतकों के साथ शानदार फॉर्म में हैं, जबकि कुलदीप यादव विकेटों की संख्या में सबसे आगे हैं. हालांकि, भारत की फील्डिंग ने चिंता बढ़ा दी है, उनके 12 कैच छूटे हैं, जिसको ‘रिंग ऑफ़ फायर’ की वजह बताया जा रहा है.

इस बीच, पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की फर्राटेदार तेज गेंदबाजों की जोड़ी पर काफी निर्भर है, हालांकि उनकी बल्लेबाजी अभी कमजोर है.

अख्तर की इस गलती ने एक दबाव भरे फाइनल से पहले माहौल को हल्का कर दिया. हालांकि प्रशंसकों ने इस गड़बड़ी पर हंसी उड़ाई, लेकिन इसने इस बात पर रौशनी डाली कि दक्षिण एशिया के कल्चर में बॉलीवुड और क्रिकेट कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं. बहरहाल, रविवार को जब टीमें मैदान पर उतरेंगी, तो ट्रॉफी कौन उठाएगा, यह अभिनेता नहीं, बल्कि क्रिकेटर तय करेंगे.

