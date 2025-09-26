IND vs SL Asia Cup 2025: सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में भारत-श्रीलंका की टक्कर, जानें संभावित प्लेइंग 11, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और मैच डिटेल्स

IND vs SL Asia cup 2025: एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम चरण में है। एक रोमांचक ग्रुप चरण के बाद, भारत और श्रीलंका के बीच सुपर-4 का अंतिम मैच खेला जाएगा. टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच यह पहली भिड़ंत है. भारत पहले ही दोनों सुपर-4 मैच जीतकर फाइनल में जगह पक्की कर चुका है, जबकि श्रीलंका पहले ही बाहर हो चुका है. इसलिए यह मैच महज औपचारिकता मात्र है. हालाँकि, श्रीलंका इस मैच को जीतकर एशिया कप 2025 को जीत के साथ विदा करना चाहेगा.

भारत बनाम श्रीलंका आमने-सामने

भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं. इनमें से भारत ने 21 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को केवल 9 में जीत मिली है. भारत ने टी20 में, खासकर एशिया कप में, श्रीलंका पर अपना दबदबा बनाए रखा है.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह शामिल हो सकते हैं.

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11

श्रीलंका की संभावित टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिश्रा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, चरित असलांका (कप्तान), कामिन्दु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, दुश्मन्था चमीरा और नुवान तुषारा शामिल हो सकते हैं.

भारत कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन वे अपनी फॉर्म में चल रही टीम के साथ बने रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाइनल 28 सितंबर को है और श्रीलंका अपना आखिरी मैच बड़ी उम्मीदों के साथ खेलेगा.

Ind vs Sri: क्या एशिया कप में भारत को मिलेगी पहली हार? जानें कब और कहां देखें मुकाबला

किसके जीतने की संभावना ज़्यादा?

एशिया कप 2025 में अपने शानदार आमने-सामने के रिकॉर्ड और लगातार जीत के सिलसिले के साथ, भारत इस मैच में स्पष्ट रूप से पसंदीदा है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक असाधारण और निडर क्रिकेट खेला है। उनके पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में गहराई और क्षमता है, जो उनकी निरंतरता का एक प्रमुख कारण है.

हालांकि, श्रीलंका इस मैच में बिना किसी दबाव के खेलेगा और अपने संतुलित लाइनअप और मजबूत स्पिन आक्रमण के साथ भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे सकता है. फिर भी, भारत के पास गहराई, मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी है, जो उसे बढ़त दिलाती है.

भारत जीतेगा, लेकिन अगर श्रीलंका अपने बल्लेबाजों के विकेट जल्दी बचा लेता है, जैसा कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ अपने पिछले मैच में किया था, तो यह मुकाबला कांटे का हो सकता है.

यह मैच कब और कहाँ खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच यह सुपर-4 मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने सुपर-4 चरण के पहले दो मैच भी इसी मैदान पर खेले थे.

टॉस शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे) होगा और मैच 30 मिनट बाद, रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे) शुरू होगा.

भारत बनाम श्रीलंका मैच लाइव कैसे देखें?

अगर आप घर बैठे यह मैच देखना चाहते हैं, तो आपके पास कई विकल्प हैं.

टीवी पर: यह मैच सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, टेन 1 एचडी, टेन 5, टेन 5 एचडी पर लाइव दिखाया जाएगा.

सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 / टेन 3 एचडी (हिंदी भाषा) और सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 (तमिल / तेलुगु).

लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो आप सोनी लिव ऐप (सोनी लिव ऐप / वेबसाइट) पर लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं.

इस तरह, आप अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर इस मैच का आनंद ले सकते हैं.

International Cricket Council: भड़काऊ हरकतों पर ICC के कटघरे में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, सुनवाई आज