Pakistan: चीख-चीख कर रऊफ के सामने गिड़गिड़ाता रहा पाकिस्तानी फैन, कहा फाइनल में छोड़ना मत, देखें वीडियो

Pakistani Fan Emotional: भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले हारिस रऊफ का एक भावुक फैन के साथ वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह भारत से "बदला" लेने की बात करता है. इससे पहले सुपर 4 में रऊफ और फरहान के भड़काऊ इशारों से विवाद फैला था.

By: Sharim Ansari | Published: September 26, 2025 4:50:38 PM IST

Video Viral on Social Media: बॉयकॉट करने और तमाम विवादों के बावजूद, भारत और पाकिस्तान मौजूदा एशिया कप में तीसरी बार आमने-सामने होंगे. इस बार, दोनों कट्टर विरोधी रविवार को दुबई में होने वाले फाइनल मुकाबले में भिड़ेंगे. फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए, पाकिस्तान ने गुरुवार को एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 11 रनों से हरा दिया, जहां पाकिस्तानी टीम ने 135/8 के छोटे स्कोर को बचाया. शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने पाकिस्तान के लिए शानदार गेंदबाजी की और तीन-तीन विकेट लिए.

भावुक फैन ने किया अनुरोध

जीत के बाद, तेज गेंदबाज हारिस रऊफ स्टैंड में आए और कुछ पाकिस्तानी फैंस से हाथ मिलाया. वहां एक भावुक फैन ने हारिस से ज़ोर-ज़ोर से कहा कि वे किसी भी कीमत पर फाइनल मैच में भारत को हराएं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, रोते हुए फैन को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि बदला लेना है. इंडिया को छोड़ना नहीं है. खुदा की कसम. इसके बाद हैरिस को उस फैन को फ्लाइंग किस देते और वापस जाते हुए देखा गया.

Ind vs Sri: क्या एशिया कप में भारत को मिलेगी पहली हार? जानें कब और कहां देखें मुकाबला

यहां देखें वीडियो

इस बार का एशिया कप हारिस के लिए पहले से ही काफी विवादों भरा रहा है क्योंकि भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के दौरान दर्शकों की ओर कुछ भड़काऊ इशारे करने के कारण उनकी काफी आलोचना हुई थी.

21 सितंबर को, रऊफ ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने के लिए एक विमान को नीचे लाने का इशारा किया था, जब भारतीय फैंस ने ‘कोहली-कोहली’ का नारा लगाया था, जो कि भारतीय दिग्गज द्वारा 2022 में टी 20 विश्व कप खेल के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में तेज गेंदबाज को लगाए गए मैचों में जीत दिलाने वाले छक्कों का जिक्र था.

मैच के दौरान, उन्होंने अपने गेंदबाज़ी स्पेल के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज़ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को अपशब्द कहे, जिसका जवाब दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से दिया. उसी मैच में, साहिबज़ादा फरहान ने अपने बल्ले को मशीन गन की तरह इस्तेमाल करते हुए बंदूक चलाने का इशारा किया, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई.

International Cricket Council: भड़काऊ हरकतों पर ICC के कटघरे में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, सुनवाई आज

Tags: asia cup 2025Dubai International StadiumHaris Raufindia vs pakistanPakistani Fan Emotional
