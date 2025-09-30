पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भड़क गए Shoaib Akhtar, कहा नहीं सुधरे तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा

Shoaib Akhtar Asia Cup 2025 Analysis: पूर्व पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ शोएब अख्तर ने एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में भारत से पाकिस्तान की हार के बाद टीम मैनेजमेंट, कप्तान सलमान अली आगा, कोच माइक हेसन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर निशाना साधते हुए तीखी आलोचना की. अख्तर ने पाकिस्तानी क्रिकेट में व्यवस्था की खामियों को सामने रखा, जिसकी वजह से टीम में आक्रामकता और चरित्र की कमी है.

PCB को मज़बूत लोग नहीं, बच्चे चाहिए – शोएब

अख्तर ने ARY न्यूज़ पर कहा कि हमें अब शरीफ़ बच्चे चाहिए, जो आठ बजे कर्फ्यू लगाकर घर पर बैठ जाएं. क्रिकेट बोर्ड को इन जैसे बेचारे, लल्लू-कट्टू चाहिए. वे मज़बूत व्यक्तित्व नहीं चाहते. यह PCB की नीतियों का असर है.

पूर्व तेज़ गेंदबाज़ ने प्रेरणा देने में नाकाम रहने के लिए कप्तान सलमान आगा की आलोचना करते हुए कहा कि जब कप्तान ही प्रेरणा नहीं देगा तो रवैया कहां से आएगा? कप्तान बोर्ड की पसंद का होता है. उन्होंने कोच माइक हेसन पर हसन नवाज़ जैसे मैच-विनर खिलाड़ियों का समर्थन करने के बजाय ‘अधूरे ऑलराउंडरों’ पर टिके रहने का आरोप भी लगाया.

उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट बेहद खराब और असंगत था. टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, कप्तानी में भी गलतियां थीं, और कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था. अख्तर ने मजाकिया अंदाज़ में पाकिस्तान की कमजोर होती तेज़ गेंदबाज़ी पर चिंता जताई और कहा कि पहले आक्रामक और ज़िद्दी गेंदबाज़ होते थे, जिन्हें संभालना मुश्किल होता था, लेकिन अब ऐसे ‘आज्ञाकारी बच्चे’ हैं जिन्हें PCB पसंद करता है. उन्होंने कहा कि मजबूत सोच वाले खिलाड़ियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है.

Rishabh Pant ने क्रिस वोक्स के रिटायरमेंट वाले पोस्ट पर दिया बड़ा ही मज़ेदार जवाब, पढ़ कर आपकी भी छूट जाएगी हंसी

शोएब अख्तर क्यों नहीं हुए PCB में शामिल

उन्होंने यह भी बताया कि संन्यास के बाद उन्होंने क्रिकेट प्रशासन से दूरी क्यों बनाई. उन्होंने कहा कि अपने संन्यास के बाद पहले दिन से ही, मैंने तय कर लिया था कि मैं PCB में कभी शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि जो भी वहां गया है, वह कभी इज़्ज़त के साथ नहीं गया. मैं टीवी में काम करता हूं, पैसे लेता हूं और बैठता हूं. ये लोग मज़बूत किरदार वाले खिलाड़ियों को नहीं चाहते.

पाकिस्तान के एशिया कप फाइनल के अख्तर के एनालिसिस में हसन नवाज़ को बाहर करना, संदिग्ध गेंदबाज़ी बदलाव और कमज़ोर मिडिल-आर्डर जैसे खराब रणनीतिक फैसलों पर प्रकाश डाला गया. उन्होंने हारिस रऊफ को अंतिम ओवर देने की आलोचना की, जिसमें 17 रन लुटाए गए, और इसे एक बड़ी गलती बताया.

उन्होंने PCB में सुधारों का भी प्रस्ताव रखा, ज़मीनी स्तर पर विकास, क्षेत्रीय टीमों और यंग टैलेंट को निखारने के लिए PSL 2.0 की वकालत की, पाकिस्तान की व्यवस्था की तुलना भारत की बेहतर व्यवस्था से की. अख्तर ने कहा कि अब मोहसिन नक़वी हैं, अगली बार कोई और साहब आ जाएंगे. जब तक आप किसी दूरदर्शी और पढ़े-लिखे व्यक्ति को नहीं लाते, इतिहास याद रखेगा कि अगर आपने ऐसे ही काम शुरू किए तो इसका अंजाम क्या होगा.

Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल