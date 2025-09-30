Rishabh Pant ने क्रिस वोक्स के रिटायरमेंट वाले पोस्ट पर दिया बड़ा ही मज़ेदार जवाब, पढ़ कर आपकी भी छूट जाएगी हंसी

Rishabh Pant replied Chris Woakes: पैर में फ्रैक्चर के कारण बाहर बैठे भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स के लिए एक हल्का-फुल्का मैसेज शेयर किया, जिन्होंने 29 सितंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. पंत की पोस्ट में हास्य और शुभकामनाओं का मिश्रण था.

पंत का मज़ाकिया जवाब

पंत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वोक्स, आपको रिटायरमेंट की शुभकामनाएं. आप मैदान पर अद्भुत रहे हैं. बहुत अनुशासन, एक बड़ी मुस्कान और हमेशा अच्छा माहौल. अब आप आखिरकार अपने गेंदबाज़ी वाले हाथ और मेरे पैर को आराम दे सकते हैं. आपने रिटायरमेंट से पहले मुझ पर अपनी छाप छोड़ी है. आप जो भी चुनें, उसमें आपके शानदार सफर की कामना करता हूं.

Happy Retirement Woakesy. You have been amazing on the field. Lots of discipline, a big smile and always good vibes. Now you can finally give that bowling arm a rest and my foot too 😂

You definitely left a mark on me before retirement.😅

Wishing you a fantastic journey ahead🤗 — Rishabh Pant (@RishabhPant17) September 30, 2025

वोक्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में पंत के पैर में फ्रैक्चर हो गया, फिर भी वह भारत के लिए महत्वपूर्ण रन बनाने के लिए क्रीज पर लौट आए. इस बीच, वोक्स एक चौका बचाते हुए अपने कंधे में चोट लगा बैठे और बाद में एक हाथ से बल्लेबाजी करने उतरे, जिससे इंग्लैंड की छह रन की मामूली हार में उनकी कमिटमेंट उजागर हुई, जिससे भारत ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली.

वोक्स ने किया पंत का शुक्रिया

अपनी निजी बातचीत का खुलासा करते हुए वोक्स ने पहले द गार्जियन को बताया था कि मैंने ऋषभ पंत को इंस्टाग्राम पर सैल्यूट इमोजी के साथ मेरी एक तस्वीर डालते देखा, तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए जवाब दिया कि आपके प्यार की कद्र करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पैर ठीक हो. फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें लिखा था कि उम्मीद है सब ठीक हो, ठीक होने के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि हम किसी दिन फिर से मैदान पर मिलेंगे. मैंने ज़ाहिर तौर पर टूटे पैर के लिए माफ़ी मांगी.

पंत, जो 2025 के टी20 एशिया कप से बाहर हो गए थे, वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे और उनकी जगह टीम इंडिया में ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया है, जबकि नारायण जगदीशन बैकअप विकेटकीपर के रूप में बने रहेंगे.

36 वर्षीय तेज गेंदबाज़ क्रिस वोक्स ने 15 साल के सफल इंग्लैंड करियर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 टी20 में 192 विकेट और 2000 से ज़्यादा रन बनाने वाले वोक्स ने 2019 विश्व कप जीत में भी अहम भूमिका निभाई. वह अब काउंटी और फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट में खेलते रहेंगे, जबकि इंग्लैंड एशेज की तैयारी कर रहा है.

