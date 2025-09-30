Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल
Home > खेल > Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल

Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल

Glenn Maxwell Injury: T20 सीरीज से पहले अभ्यास के दौरान चोटिल हुए ग्लेन मैक्सवेल. उनकी रिकवरी लंबी होने की संभावना है, जिससे वे अक्टूबर में भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे.

By: Sharim Ansari | Published: September 30, 2025 3:25:14 PM IST

Glenn Maxwell got Injury
Glenn Maxwell got Injury

Australia vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया को 1 अक्टूबर से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज़ खेलनी है. मैच से एक दिन पहले टीम को बड़ा झटका लगा. स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए. स्कैन में उनके हाथ में फ्रैक्चर का पता चला, जिससे वह सीरीज़ के लिए फिट नहीं हो पाए. अब ऑस्ट्रेलियाई टीम में एक बदलाव किया गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोश फिलिप को टीम में शामिल किया है.

कैसे लगी चोट ?

मैक्सवेल के ट्रेनिंग एक्सीडेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चैपल-हैडली ट्रॉफी के पहले मैच से पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोश फिलिप को टीम में शामिल किया है. 36 वर्षीय मैक्सवेल को माउंट माउंगानुई में नेट सेशन के दौरान मिच ओवेन की गेंद कलाई पर लगी थी. बुधवार को होने वाले सीरीज़ के पहले मैच की तैयारी कर रही मेहमान टीम के लिए यह एक बड़ा झटका था. उनके साथी मैथ्यू शॉर्ट ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से कहा कि यह अच्छा नहीं लगा.

Asia Cup 2025 Final: भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद आश्विन का बड़ा बयान, हरिस रऊफ का किया धन्यवाद

उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपनी आंखों के कोने से इसे देखा. (ओवेन) उस तरह का खिलाड़ी नहीं है जिसे आप टी20 ट्रेनिंग में गेंदबाजी करते देखना चाहेंगे, यह पक्का है. मैक्सवेल पहले भी कई बार ऐसी गंभीर चोटों से गुज़र चुके हैं. वह थोड़े निराश ज़रूर थे लेकिन यह किसी भी अन्य चोट की तरह ही है. मुझे यकीन है कि वह इससे उबर जाएंगे. यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें इस चोट से उबरने में कितना समय लगेगा, लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत में भारत के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज़ से पहले उनके फिट होने की उम्मीद कम है. वह ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे और अपनी रिकवरी और आगे की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वहां एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेंगे.

ये खिलाडी होंगे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में

मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मैट कुह्नमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी श्रेयस अय्यर की टीम, एशिया कप के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आग लगाएंगे तिलक वर्मा

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025
Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल
Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल
Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल
Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल