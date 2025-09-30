Glenn Maxwell की चोट से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को किया गया टीम में शामिल

Australia vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया को 1 अक्टूबर से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज़ खेलनी है. मैच से एक दिन पहले टीम को बड़ा झटका लगा. स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए. स्कैन में उनके हाथ में फ्रैक्चर का पता चला, जिससे वह सीरीज़ के लिए फिट नहीं हो पाए. अब ऑस्ट्रेलियाई टीम में एक बदलाव किया गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोश फिलिप को टीम में शामिल किया है.

कैसे लगी चोट ?

मैक्सवेल के ट्रेनिंग एक्सीडेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चैपल-हैडली ट्रॉफी के पहले मैच से पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोश फिलिप को टीम में शामिल किया है. 36 वर्षीय मैक्सवेल को माउंट माउंगानुई में नेट सेशन के दौरान मिच ओवेन की गेंद कलाई पर लगी थी. बुधवार को होने वाले सीरीज़ के पहले मैच की तैयारी कर रही मेहमान टीम के लिए यह एक बड़ा झटका था. उनके साथी मैथ्यू शॉर्ट ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से कहा कि यह अच्छा नहीं लगा.

उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपनी आंखों के कोने से इसे देखा. (ओवेन) उस तरह का खिलाड़ी नहीं है जिसे आप टी20 ट्रेनिंग में गेंदबाजी करते देखना चाहेंगे, यह पक्का है. मैक्सवेल पहले भी कई बार ऐसी गंभीर चोटों से गुज़र चुके हैं. वह थोड़े निराश ज़रूर थे लेकिन यह किसी भी अन्य चोट की तरह ही है. मुझे यकीन है कि वह इससे उबर जाएंगे. यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें इस चोट से उबरने में कितना समय लगेगा, लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत में भारत के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज़ से पहले उनके फिट होने की उम्मीद कम है. वह ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे और अपनी रिकवरी और आगे की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वहां एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेंगे.

ये खिलाडी होंगे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में

मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मैट कुह्नमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

