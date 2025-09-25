BCCI ने निकाल दी हारिस रऊफ की ‘6-0’ वाली हेकड़ी, उठाया ऐसा कदम, सदमे में पूरा पाकिस्तान टीम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का दूसरा सुपर ओवर भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को खेला गया. इस मैच के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने शर्मनाक हरकत की. जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हो रही है. वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के अभद्र और भड़काऊ हरकत के बाद भारत ने आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है.

BCCI ने दर्ज की शिकायत

विश्वसनीय जानकारी के अनुसार बीसीसीआई ने बुधवार को (BCCI) दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आईसीसी को ईमेल प्राप्त हो गया है. अगर साहिबजादा और रऊफ लिखित रूप से आरोपों से इनकार करते हैं, तो उन्हें सुनवाई के लिए आईसीसी एलीट पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन के समक्ष उपस्थित होना पड़ सकता है.

पाकिस्तान ने सूर्यकुमार यादव के खिलाफ दर्ज की शिकायत

जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सूर्यकुमार यादव के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि उन्होंने 14 सितंबर के मैच में जीत को ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था और पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र किया था. पीसीबी का आरोप है कि सूर्या के बयान “राजनीतिक” हैं, हालांकि तकनीकी रूप से शिकायत दर्ज होने के समय इसकी जांच की जानी चाहिए. शिकायत टिप्पणियों के सात दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए थी.

क्या है पूरा मामला?

21 सितंबर को दुबई में 2025 एशिया कप के सुपर फ़ोर में भारत और पाकिस्तान दूसरी बार आमने-सामने हुए. टीम इंडिया ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। मैच के दौरान, पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फरहान ने अर्धशतक बनाने के बाद बंदूक दिखाकर जश्न मनाया. इसके बाद, पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ ने फ़ील्डिंग करते हुए हवाई जहाज़ चलाने का इशारा किया. भारतीय टीम इन दोनों खिलाड़ियों की हरकतों से बेहद नाराज़ है। बीसीसीआई ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से शिकायत की है. ईमेल में रऊफ और साहिबज़ादा के वीडियो भी संलग्न हैं. अगर मामला अदालत में जाता है, तो दोनों खिलाड़ियों को कड़ी सज़ा हो सकती है। इस दौरान साहिबज़ादा फरहान ने अपने बंदूक से जश्न मनाने के तरीके के बारे में बताया.

साहिबज़ादा फरहान ने क्या कहा?

अपने बंदूक वाले जश्न के बारे में साहिबज़ादा फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह बस जश्न मनाने का एक पल था. “मैं अर्धशतक बनाने के बाद ज़्यादा जश्न नहीं मनाता, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि मुझे आज जश्न मनाना चाहिए. मैंने बस यही किया. मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे. मुझे परवाह नहीं है.”

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है. टीम इंडिया ने एक पूरा डोजियर तैयार कर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को भेज दिया है. इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ मैच रेफरी के पास दो शिकायतें दर्ज कराई हैं.