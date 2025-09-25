जुलाई में बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से डरा हुआ है पाक? एशिया कप में पहली बार होगी टक्कर

Pak vs bng: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. फाइनल से पहले बस दो मैच बचे हैं. इनमें सबसे अहम मुकाबला गुरुवार, 25 सितंबर को होने वाला है. दुबई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाला यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा. जो भी टीम यह मैच जीतेगी, वह फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी. भारत पहले ही इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुका है, जबकि श्रीलंका एशिया कप 2025 से बाहर हो चुका है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश (Pakistan vs Bangladesh) पहली बार आमने-सामने होंगे. जुलाई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ खेली गई थी, जिसे बांग्लादेश ने 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया था.

हेड-टू -हेड रिकॉर्ड

बांग्लादेश और पाकिस्तान अब तक 25 टी20 मैचों में आमने-सामने हुए हैं इनमें से 20 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं. जबकि 5 बांग्लादेश के खाते में गए हैं. हालांकि जुलाई में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज़ जीतने से बांग्लादेश का हौसला बुलंद होगा और वह इसी आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगा जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश से मिली पिछली हार का बदला लेने की कोशिश करेगा.

PAK vs BAN मुकाबला कब और कहां देखें?

एशिया कप 2025 के सुपर फ़ोर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच गुरुवार, 25 सितंबर को खेला जाएगा.

एशिया कप में यह मैच किस समय शुरू होगा?

सुपर फ़ोर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच यह मैच रात 8:00 बजे शुरू होगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

यूएई के किस मैदान पर पाकिस्तान-बांग्लादेश मैच खेला जाएगा?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्तान-बांग्लादेश मैच किस टीवी चैनल पर प्रसारित होगा?

इस मैच को टीवी पर देखने के लिए, आप इसे टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल 1, 2, 3 और 5 पर देख सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच किस प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा?

प्रशंसक गुरुवार, 25 सितंबर को सोनी लिव ऐप या वेबसाइट पर जाकर इस मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

PAK बनाम BAN संभावित प्लेइंग-11

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग-11

सैफ हसन, तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.