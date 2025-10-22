India A team Selection: मुस्लिम सरनेम होने की वजह से इस खिलाड़ी को नहीं किया टीम में शामिल ? कांग्रेस प्रवक्ता का गंभीर पर कड़ा आरोप

Shama Mohamed Sarfaraz Khan: कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने बुधवार को हेड कोच गौतम गंभीर पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया और सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए सरफराज खान का चयन न किए जाने की आलोचना की. मंगलवार को सेलेक्शन कमिटी द्वारा सरफराज को India A टीम से बाहर करने के फैसले ने घरेलू क्रिकेट के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक के साथ कथित अनुचित व्यवहार पर बहस फिर से छेड़ दी. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुंबई के इस शानदार बल्लेबाज पर अब दूसरी केटेगरी की टीम के लिए भी विचार किया जा रहा है.

शमा मोहम्मद का आरोप

मोहम्मद ने X (पहले ट्विटर) पर सवाल उठाया कि क्या सरफराज को उनके सरनेम के कारण नहीं चुना जा रहा है. कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी सरफराज को India A टीम के लिए नहीं चुने जाने के बाद आई है, जो अक्टूबर-नवंबर में बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीकी टीम के दौरे पर आएगी. मोहम्मद ने X पर गंभीर के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में रहने का जिक्र करते हुए कहा कि क्या सरफराज खान को उनके सरनेम के कारण नहीं चुना गया है. हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं.

सरफराज ने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत के लिए खेला था और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलने का मौका नहीं मिला. शारीरिक बदलाव के बावजूद, उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं चुना गया और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया. प्रशंसक तब हैरान रह गए जब मुंबई के इस बल्लेबाज को South Africa A के खिलाफ सीरीज के लिए India A टीम में भी नहीं चुना गया.

यह भी पढ़ें: Asia Cup Trophy Controversy: PCB अध्यक्ष नक़वी ने फिर खड़ा किया नया विवाद, कहा ‘ट्रॉफी लेनी है तो…’

यह पहली बार नहीं है जब शमा मोहम्मद ने क्रिकेट पर अपने विचारों से विवाद खड़ा किया हो. इस साल की शुरुआत में, कांग्रेस नेता को रोहित शर्मा पर अपनी टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

ओवैसी ने भी उठाया था सवाल

मंगलवार को, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सरफराज को India A टीम में क्यों नहीं चुना गया. बुधवार को इंडिया टुडे से बात करते हुए, AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी इतना अच्छा औसत बना रहा है, तो इसमें कुछ बेहतर है. उसे क्यों नहीं चुना गया?

लंबे इंतज़ार के बाद टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सरफ़राज़ ने 6 टेस्ट मैचों में लगभग 40 की औसत से 371 रन बनाए हैं. उन्होंने पिछले साल न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारत के लिए अपनी आखिरी सीरीज़ में शतक (150) लगाया था.

यह भी पढ़ें: Ind vs Aus: क्या ओवल में चलेगा कोहली का बल्ला? जानें कब और कहां देखें मुकाबला?