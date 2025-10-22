Asia Cup Trophy Controversy: PCB अध्यक्ष नक़वी ने फिर खड़ा किया नया विवाद, कहा ‘ट्रॉफी लेनी है तो…’

Board of Control for Cricket in India: एशिया कप 2025 को ख़तम हुए काफी वक़्त हो गया है, लेकिन ट्रॉफी विवाद ख़तम होने का नाम नहीं ले रहा है. अगले महीने होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की बैठक से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है. PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी 10 नवंबर को दुबई में एक समारोह में भारत को व्यक्तिगत रूप से एशिया कप ट्रॉफी प्रदान करने पर अड़े हैं.
GEO न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक़, ACC प्रमुख मोहसिन नक़वी ने BCCI को एक सख्त ईमेल लिखा है, जिसमें एक ऐसे सेरेमनी का प्रस्ताव रखा गया है जहां BCCI के प्रतिनिधि और उपलब्ध भारतीय टीम के खिलाड़ी ACC अध्यक्ष के रूप में उनसे ट्रॉफी प्राप्त कर सकें.
नकवी ने ट्रॉफी लेने का दिया प्रस्ताव
जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक़, नकवी ने अपने जवाब में कहा कि अगर आप ट्रॉफी चाहते हैं, तो हम एक सेरेमनी आयोजित कर सकते हैं जहां आप इसे हासिल कर सकते हैं. ACC ट्रॉफी सही मायने में भारतीय क्रिकेट टीम की है और इसे तब तक ट्रस्ट में रखा जा रहा है जब तक कि BCCI का कोई पदाधिकारी किसी भी उपलब्ध प्रतिभागी खिलाड़ी के साथ ACC अध्यक्ष से इसे प्राप्त नहीं कर लेता.
इस तरह की ट्रॉफी प्राप्त करने के साथ, निश्चित रूप से, बहुत धूमधाम और कवरेज होगी, क्योंकि स्थापित प्रथाओं से कोई विचलन नहीं होना चाहिए और ऐसी कोई मिसाल नहीं बननी चाहिए जो उस खेल की भावना को कमज़ोर करे जिसे हम सभी प्यार करते हैं.
ऐसे शुरू हुआ था विवाद
यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ACC मेंस टी20 एशिया कप 2025 के फाइनल में जीत के बाद अपने विक्ट्री मेडल और ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. कथित तौर पर यह गतिरोध भारतीय टीम और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के बीच तनाव के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि खिलाड़ियों ने ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के भी प्रमुख हैं, से पदक लेने से इनकार कर दिया.
मैच के बाद की प्रस्तुति, जो लगभग एक घंटे की देरी से शुरू हुई, में केवल कुछ भारतीय खिलाड़ी – कुलदीप यादव, शिवम दुबे और तिलक वर्मा – ही व्यक्तिगत प्रदर्शन पुरस्कार लेने के लिए आगे आए. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने उपविजेता का चेक प्राप्त किया. बाद में कुलदीप को टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने 7 पारियों में 44.85 की औसत से 314 रन बनाकर प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का खिताब जीता.
हालांकि, यह कार्यक्रम भारत द्वारा ट्रॉफी उठाए बिना ही समाप्त हो गया. प्रस्तुतकर्ता साइमन डूल ने घोषणा की कि मुझे ACC द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपने पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाएगी. इसी के साथ मैच के बाद की प्रस्तुति समाप्त होती है.
