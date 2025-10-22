Home > खेल > Ind vs Aus: क्या ओवल में चलेगा कोहली का बल्ला? जानें कब और कहां देखें मुकाबला?

Ind vs Aus: क्या ओवल में चलेगा कोहली का बल्ला? जानें कब और कहां देखें मुकाबला?

India vs Australia Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे शुरू होगा. टॉस आधे घंटे पहले, सुबह 8:30 बजे होगा.

By: Divyanshi Singh | Published: October 22, 2025 3:04:34 PM IST

India vs Australia Live Streaming: पर्थ में मिली करारी हार के बाद अब टीम इंडिया के सामने सीरीज़ बचाने की चुनौती है. तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच गुरुवार, 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. सीरीज़ में बने रहने के लिए टीम इंडिया को दूसरा वनडे हर हाल में जीतना होगा. ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में मेहमान टीम को 7 विकेट से हराया था. उस मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाज़ी पूरी तरह से फ्लॉप रही थी.

हर हाल में जीत ज़रूरी

ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 1-0 से आगे है. सीरीज़ जीतने के लिए वह दूसरा मैच भी जीतना चाहेगा, जबकि टीम इंडिया को सीरीज़ में बने रहने के लिए एडिलेड मैच हर हाल में जीतना होगा. इसके लिए टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ों से दमदार प्रदर्शन की ज़रूरत होगी.

पर्थ में खेले गए पहले वनडे में रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल सिर्फ़ 25 रन बनाकर आउट हो गए थे. बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत बड़ा स्कोर नहीं बना पाया और ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. अब जीत की राह पर लौटने के लिए उसे अच्छी बल्लेबाज़ी करनी होगी.

IND vs AUS: लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देखें?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे गुरुवार, 23 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया का यह मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे शुरू होगा. टॉस आधे घंटे पहले, सुबह 8:30 बजे होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के किस मैदान पर टीम इंडिया खेलेगी?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे का प्रसारण कौन सा टीवी चैनल करेगा?

इस वनडे सीरीज़ के प्रसारण के अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं. इस वनडे मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. इसके अलावा, यह मैच डीडी स्पोर्ट्स पर मुफ्त में देखा जा सकता है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर होगी?

गुरुवार, 23 अक्टूबर को मैच को JioHotstar ऐप या वेबसाइट पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है.

