India Pakistan Cricket: साहिबज़ादा फरहान ने किया गन-शॉट इशारा, भड़क गए भारतीय फैंस

Sahibzada Farhan: रविवार को एशिया कप के सुपर 4 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दरम्यान पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान ने अपने बल्ले से बंदूक चालने की नक़ल की, जिससे विवाद खड़ा हो गया. दरअसल, ऐसा फरहान ने तब किया जब उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया. ये दृश्य फ़ौरन वायरल हो गया, जिसकी कड़ी निंदा हुई.

इस इशारे का समय विशेष रूप से संवेदनशील था. कुछ महीने पहले ही, 22 अप्रैल को, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 26 भारतीय पर्यटक मारे गए थे. इस पृष्ठभूमि में, फरहान द्वारा बंदूक चलाने की नकल की सोशल मीडिया पर असंवेदनशील और भड़काऊ बताते हुए आलोचना की गई थी.

दूसरी बार भी नहीं मिलाया हाथ

इस घटना ने टूर्नामेंट में पहले से ही चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया. टॉस के समय, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरी बार अपने विरोधी सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों टीमों के बीच तनाव और बढ़ गया. पिछले ग्रुप-स्टेज मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और यादव ने उस जीत को पहलगाम पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया था.

फरहान की इस हरकत ने आलोचकों को नया हथियार दे दिया. महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने BCCI और भाजपा दोनों की आलोचना की. शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने फरहान के इस कदम को सीधे पहलगाम हत्याकांड से जोड़ते हुए तीखा हमला किया. X पर उन्होंने लिखा:

“साहिबज़ादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था. उन्हें ऐसे गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो. उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए! BCCI और मोदी सरकार के मुंह पर यह थूक बेहद अपमानजनक है. भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं. #AsiaCup2025 #IndVsPak”

रविवार को पाकिस्तान का यह एकमात्र उत्तेजक प्रदर्शन नहीं था. तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ ने सीमा रेखा पर भारतीय प्रशंसकों के ‘कोहली, कोहली’ के नारों का जवाब लड़ाकू विमान से दिया. ऐसा लग रहा था कि वह मई में सीमा पार हुई झड़पों के दौरान छह भारतीय विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे की ओर इशारा कर रहे थे. भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और PoK में आतंकियों के कैंप्स को निशाना बनाया गया था.

इस ज़बरदस्त नाटकीय प्रदर्शन के बावजूद, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाई. उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी करते हुए 171 रन बनाए, लेकिन यह भारत के लिए कुछ बड़ा नहीं था. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की, जिससे टीम को बड़े आराम से जीत मिली.

