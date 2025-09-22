6-0 gesture controversy: हारिस रऊफ के भड़काऊ इशारे से भारतीय फैंस हुए आगबबूला, देखें वीडियो

India vs Pakistan Asia Cup 2025: रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए रोमांचक मुकाबले ने न सिर्फ़ भारत को छह विकेट से जीत दिलाई, बल्कि एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया. पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने बाउंड्री के पास भारतीय फैंस पर 6-0 का भड़काऊ इशारा किया. यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
क्यों किया 6-0 का इशारा ?
कई वीडियो और तस्वीरों में कैद इस इशारे में रऊफ ने हाथ उठाकर 6-0 का संकेत दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चार दिनों तक चली सैन्य झड़प के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के गलत और राजनीतिक रूप से आरोपित दावों का संदर्भ था. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान, इस तेज गेंदबाज ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की गति की नकल की, जिससे तनाव और बढ़ गया.
यहां देखें वीडियो
Haris Rauf vs Indian fans 🥶!#INDvPAK #PAKvIND pic.twitter.com/XsYhe8AD2J
— Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) September 21, 2025
यह घटना तब हुई जब रऊफ दर्शकों के एक खचाखच भरे भारतीय सेक्शन के पास फील्डिंग कर रहे थे. फैंस उन्हें उकसाने के लिए “कोहली, कोहली” के नारे लगा रहे थे, जो टी20 विश्व कप 2022 में विराट कोहली द्वारा उनकी गेंद पर लगाए गए छक्के की याद दिलाता है. जवाब में, 31 वर्षीय तेज गेंदबाज ने विवादास्पद संकेत के साथ उनकी ओर इशारा किया, जिससे भारतीय समर्थकों ने जोरदार हूटिंग की और ऑनलाइन आक्रोश फैल गया.
172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, अभिषेक शर्मा ने सिर्फ़ 39 गेंदों पर छह चौकों और पांंच छक्कों की मदद से 74 रनों की तूफानी पारी खेली. शुभमन गिल (47) के साथ उनकी 105 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने एक बेहतरीन बुनियाद बना दी, जिसके बाद तिलक वर्मा 30 रन और हार्दिक पांड्या 7 रन पर नाबाद रहे और 18.5 ओवर में भारत को जीत दिला दी. रऊफ और भारतीय खिलाड़ियों के बीच मैदान पर तनाव भी बढ़ गया. पांचवें ओवर में, गिल द्वारा एक शानदार चौका लगाने के बाद, रऊफ और अभिषेक शर्मा के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद अंपायर गाज़ी सोहेल को बीच-बचाव करना पड़ा. हालांकि गुस्सा जल्दी ही शांत हो गया, लेकिन इस घटना ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया.
