मैदान पर पाकिस्तानियों ने किया ‘घिनौना’ काम, अभिषेक शर्मा ने खोलकर रख दी पोल
Asia Cup 2025 India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में सुपर-4 मैच भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों को गंदी-गंदी गालियां दी.

By: Sohail Rahman | Published: September 22, 2025 7:37:01 AM IST

Abhishek Sharma Haris Rauf Fight
Abhishek Sharma Haris Rauf Fight

Abhishek Sharma Haris Rauf Fight: विश्व के नंबर 1 T-20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने एशिया कप में पाकिस्तानी गेंदबाजों पर कहर बरपाया, 5 छक्के और 6 चौके लगाए. बाएं हाथ के इस ओपनर ने सिर्फ 39 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी खेली और एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत को लगातार चौथी जीत दिलाई. रविवार रात T-20 करियर में अपनी तीसरी अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद अभिषेक ने एक बड़ा खुलासा किया. मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच के दौरान उन्होंने गालियां दे रहे थे.

अभिषेक शर्मा ने क्या कहा? (What did Abhishek Sharma say?)

मैच के बाद ब्रॉडकास्टर के सवाल के जवाब में अभिषेक शर्मा ने बताया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच के दौरान उन्हें गालियां दे रहे थे. जब उनसे पूछा गया कि वह आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन बल्लेबाजी करते समय इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं, तो अभिषेक ने बताया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर ऐसी बातें कर रहे थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने और शुभमन गिल ने तय किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि बल्ले से देंगे.

हारिस रउफ को आया गुस्सा (Haris Rauf got angry) 

मैच के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने माहौल गरमा दिया. अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ (Pakistani Player Haris Rauf) की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया, जिससे रऊफ को गुस्सा आ गया. गुस्से में हारिस रऊफ ने अभिषेक को गालियां देनी शुरू कर दीं, लेकिन अभिषेक चुप नहीं रहने वाले थे. दोनों के बीच तीखी बहस हुई. स्थिति को बिगड़ता हुआ देख अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा.

अभिषेक शर्मा के अलावा, भारत के कप्तान और उनके ओपनिंग पार्टनर शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 30 रन की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ (26 रन पर 2 विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर 1 विकेट) ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए.

शाहिबजादा फरहान ने खेली अर्धशतकीय पारी (Shahibzada Farhan played a half-century innings)

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बीच के ओवरों में रनों की गति थोड़ी धीमी पड़ गई. पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बात करें तो शाहिबजादा फरहान ने 58 रनों की पारी खेली, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चे उनके सेलिब्रेशन की हो रही है. अंत में आकर फहीम अशरफ ने 8 गेंदों में 20 रनों की धुंआधार पारी खेली. जिसके बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का स्कोर खड़ी कर पाए.

