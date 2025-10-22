Home > खेल > Australia vs India 2025: क्या रोहित शर्मा का वक्त खत्म हो रहा है? रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Australia vs India 2025: क्या रोहित शर्मा का वक्त खत्म हो रहा है? रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Rohit Sharma: Adelaide Oval में नेट सेशन के दौरान रोहित शर्मा सामान्य नजर नहीं आए, वहीं चयनकर्ताओं ने यशस्वी जायसवाल से लंबी चर्चा कर बदलाव के संकेत दिए.

By: Sharim Ansari | Published: October 22, 2025 5:28:53 PM IST

Rohit Sharma
Rohit Sharma

Ind vs Aus: भारत के पूर्व वनडे कप्तान रोहित शर्मा अब Adelaide Oval में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच की पिछली शाम पर नेट सेशंस में एक बार फिर सबसे पहले पहुंचे. रोहित ने नेट्स में खूब पसीना बहाया, थ्रोडाउन भी लिए, लेकिन अगर पूरे अभ्यास सत्र पर गौर किया जाए तो ‘हिटमैन’ और उनके फैंस के लिए कुछ चिंताजनक संकेत ज़रूर मिले. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभ्यास सत्र समाप्त होने के बाद टीम होटल जाते समय रोहित शर्मा अपने सामान्य रूप में नहीं दिख रहे थे. उसी समय, भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और सेलेक्शन कमिटी के प्रमुख अजीत अगरकर ने Yashasvi Jaiswal से लंबी बातचीत की, जो दूसरे सलामी बल्लेबाज़ी के लिए रोहित के साथ कम्पटीशन कर रहे हैं और जिन्हें उनके रिप्लेसमेंट के रूप में भी देखा जा रहा है.

अगर रोहित नहीं तो फिर कौन ?

शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने के साथ, रोहित की प्लेइंग 11 में जगह पक्की नहीं है. हालांकि पहले मैच में असफलता के बाद मैनेजमेंट द्वारा उन्हें बेंच पर बैठाए जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन रोहित को गिल के साथ सलामी बल्लेबाज़ी की भूमिका के लिए जायसवाल से सामना करना पड़ सकता है.

RevSportz की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित का मूड काफ़ी अलग दिखाई दिया, उन्हें ख़राब बताया गया और नेट सेशन के दौरान वह अपने सामान्य रूप में नहीं दिखे. आमतौर पर, रोहित ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे ट्रेनिंग सेशंस के दौरान मीडिया और फैंस से मुस्कुराते हुए बात करते हैं. लेकिन बुधवार को ऐसा नहीं था.

यह भी पढ़ें: India A team Selection: मुस्लिम सरनेम होने की वजह से इस खिलाड़ी को नहीं किया टीम में शामिल ? कांग्रेस प्रवक्ता का गंभीर पर कड़ा…

रोहित को नेट सेशन के बाद अकेले जाते देखा गया, जब अगरकर, चयनकर्ता शिव सुंदर दास और कोच गंभीर ने जायसवाल के साथ एक लाइव डिस्कशन किया, जिससे भारत की वनडे टीम में संभावित बदलाव की अटकलें लगाई जाने लगीं, जो संभवतः रोहित के बाद के दौर का इशारा था.

रोहित शर्मा वनडे कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे

वनडे सीरीज से पहले अगरकर ने ही गिल को टीम का नया वनडे कप्तान बनाने की घोषणा की थी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोहित का वनडे कप्तानी छोड़ने का इरादा नहीं था, बल्कि चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन द्वारा मज़बूरी में लिया गया फ़ैसला था, जबकि वह कप्तानी जारी रखना चाहते थे.

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा दौर रोहित के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 38 वर्षीय इस खिलाड़ी ने टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए अपना योगदान दिया है. रोहित ने अपनी शारीरिक क्षमता में ज़बरदस्त बदलाव किया है और दुनिया भर के फैंस से अपनी फिटनेस की तारीफ़ बटोरी है. हालांकि, उनके हालिया फॉर्म को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि पहले वनडे में उन्होंने सिर्फ़ 8 रन बनाए थे, जिससे यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि बिना फॉर्म के फिटनेस उन्हें ज़्यादा समय तक टीम में बने रहने में मदद नहीं करेगी.

यह भी पढ़ें: Asia Cup Trophy Controversy: PCB अध्यक्ष नक़वी ने फिर खड़ा किया नया विवाद, कहा ‘ट्रॉफी लेनी है तो…’

