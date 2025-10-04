वेस्टइंडीज पर मिली बड़ी जीत, टीम इंडिया के नहीं आई काम; जाने WTC अंक तालिका में भारत का स्थान?
वेस्टइंडीज पर मिली बड़ी जीत, टीम इंडिया के नहीं आई काम; जाने WTC अंक तालिका में भारत का स्थान?

WTC Points Table Updated: भारत ने वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराया, लेकिन इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में उसकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 4, 2025 4:25:37 PM IST

WTC Points Table 2025
WTC Points Table 2025

WTC Points Table 2025: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज़ पर पारी और 140 रनों से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत ने दो मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. इस बीच, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत की जीत ने डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में उसकी जीत का प्रतिशत बढ़ा दिया है.

डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में भारत की पोजिशन 

हालांकि भारत ने वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराया, लेकिन इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में उसकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा है. इस जीत के बावजूद, भारत अभी भी शीर्ष दो में जगह नहीं बना पाया है और तीसरे स्थान पर बना हुआ है. श्रीलंका अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया ने न तो कोई मैच हारा है और न ही कोई ड्रॉ खेला है, जिससे वह शीर्ष पर है.

टीमों के जीत प्रतिशत पर एक नजर

गौरतलब है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट मैच से पहले भारत का जीत प्रतिशत 46.67 था, जो जीत के बाद बढ़कर 55.56 हो गया है. वहीं, वेस्टइंडीज अभी भी इस सीरीज में अपनी पहली जीत के लिए तरस रहा है. वेस्टइंडीज ने अब तक चार मैच खेले हैं और सभी में उसे हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया के 100 प्रतिशत अंक हैं, जबकि श्रीलंका के 66.67 प्रतिशत अंक हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित

टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी. 19 अक्टूबर को पर्थ में पहला वनडे खेला जाएगा. वहीं 23 अक्टूबर को एडिलेड में दूसरा मैच और तीसरा मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. सूर्यकुमार यादव टी20 टीम की कप्तानी करेंगे.

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्‌डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस

Tags: India vs West Indies, SHUBMAN GILL, WTC Points Table 2025, WTC Points Table Updated
वेस्टइंडीज पर मिली बड़ी जीत, टीम इंडिया के नहीं आई काम; जाने WTC अंक तालिका में भारत का स्थान?

वेस्टइंडीज पर मिली बड़ी जीत, टीम इंडिया के नहीं आई काम; जाने WTC अंक तालिका में भारत का स्थान?

वेस्टइंडीज पर मिली बड़ी जीत, टीम इंडिया के नहीं आई काम; जाने WTC अंक तालिका में भारत का स्थान?
वेस्टइंडीज पर मिली बड़ी जीत, टीम इंडिया के नहीं आई काम; जाने WTC अंक तालिका में भारत का स्थान?
वेस्टइंडीज पर मिली बड़ी जीत, टीम इंडिया के नहीं आई काम; जाने WTC अंक तालिका में भारत का स्थान?
वेस्टइंडीज पर मिली बड़ी जीत, टीम इंडिया के नहीं आई काम; जाने WTC अंक तालिका में भारत का स्थान?