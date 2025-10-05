Rohit Sharma Tweet: रोहित शर्मा के 13 साल पहले किए गए ट्वीट ने मचाया हलचल, फैंस हुए भावुक
Rohit Sharma Tweet: रोहित शर्मा के 13 साल पहले किए गए ट्वीट ने मचाया हलचल, फैंस हुए भावुक

Team India ODI Captain: वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा का भावुक ट्वीट सोशल मीडिया पर छा गया. जर्सी नंबरों के ज़रिए दिए गए इस संकेत ने फैंस को भावुक कर दिया और सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया.

By: Sharim Ansari | Published: October 5, 2025 1:44:32 PM IST

Rohit Sharma Tweet Goes Viral
Rohit Sharma Tweet Goes Viral

Rohit Sharma Jersey No 45: 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज़ से पहले, शुभमन गिल ने रोहित शर्मा की जगह भारत के वनडे कप्तान की जिम्मेदारी संभाली. 26 वर्षीय शुभमन गिल ने इस साल की शुरुआत में रोहित की जगह टेस्ट कप्तानी की कमान संभाली थी. अब, शुभमन टेस्ट और वनडे में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे, जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव के साथ उप-कप्तान बने रहेंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि शुभमन को वनडे कप्तान इसलिए बनाया गया क्योंकि विभिन्न फोर्मट्स में तीन अलग-अलग कप्तानों के साथ कप्तानी जारी रखना ‘व्यावहारिक रूप से असंभव’ था.

अभी बल्लेबाजी करेंगे रोहित

मार्च में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाने के बावजूद रोहित से कप्तानी छीने जाने पर कुछ फैंस निराश थे. इस अनुभवी बल्लेबाज़ को पदावनत (Demote) तो किया गया, लेकिन उन्हें अपने पुराने दोस्त विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एक्सपर्ट बल्लेबाज़ के रूप में बरकरार रखा गया.

रोहित की अचानक अनदेखी के बाद, 13 साल से भी ज़्यादा पुराना उनका एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

38 वर्षीय टी20 विश्व कप विजेता कप्तान ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि एक युग का अंत (45) और एक नए युग की शुरुआत (77). जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि रोहित 45 नंबर की जर्सी पहनते हैं, जबकि शुभमन 77 नंबर की.

Rohit Sharma Viral Tweet

साथियों ने दी बधाई

रोहित के पूर्व भारतीय साथियों, जिनमें मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे और प्रवीण कुमार शामिल हैं, ने इस ट्वीट का जवाब दिया और इस दिग्गज खिलाड़ी को बधाई दी. शुभमन को कप्तान नियुक्त किया गया, जबकि श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान की भूमिका सौंपी गई. इस बीच, के एल राहुल और ध्रुव जुरेल टीम में नामित विकेटकीपर हैं, जबकि ऋषभ पंत या संजू सैमसन में से किसी को भी जगह नहीं मिली है. हालांकि, पंत दौरे के लिए समय पर फिट नहीं हो पाएंगे.

रोहित जहां शुभमन के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल, जिन्हें बैकअप ओपनर के रूप में चुना गया है, शुभमन पर दबाव बनाए रखेंगे. गेंदबाजी विभाग में, चैंपियंस ट्रॉफी में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बावजूद रवींद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. दूसरी ओर, मोहम्मद शमी ने वनडे टीम में अपनी जगह खो दी है, और बंगाल के इस तेज गेंदबाज के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी मुश्किल लग रही है.

