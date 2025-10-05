भारत-पाक मैच से पहले पाकिस्तान की कप्तान ने दिया ऐसा बयान, शहबाज-मुनीर के उड़े होश

Women’s ODI World Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले अब सिर्फ ACC और ICC के इवेंट्स में ही देखने को मिलते हैं. भारत महिला वनडे विश्व कप 2025 का ऑफिशियल मेजबान है. लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की वजह से पाकिस्तान अपने सारे मुकाबले कोलंबो में खेलेगा. भारत महिला वनडे विश्व कप 2025 में पहली बार पाकिस्तान से आज ( 5 अक्टूबर) को भिड़ने जा रहा है. वहीं भारत और पाकिस्तान के फैन्स ये जानना चाहते हैं कि क्या दोनों टीमें मुकाबले में हाथ मिलायेगी या नहीं. बता दें कि हाल ही मे हुए पुरुष एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के टीम से हाथ नहीं मिलाया. जिसको लेकर खूब बवाल मचा.

एशिया कप में मचा बवाल

बवाल यहीं नहीं रूका भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज के बाद ACC अध्यक्ष और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से Asia Cup 2025 की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, जिसके बाद नकवी ट्रॉफी को लेकर अपने होटल चले गए. इसके बाद भारतीय टीम बिना ट्रॉफी के जीत की जश्न मनाई.

अब सवाल ये है कि एशिया कप से शुरू हुआ ये तनाव क्या महिला वनडे विश्व कप में भारत और पाक के मैच में देखने को मिलेगा? इसी का जवाब पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना खान ने दिया है.

हमारा मुख्य लक्ष्य खेलना है-फातिमा सना

जब पाकिस्तान कि कप्तान से पूछा गया कि 2022 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम तब की पाकिस्तानी कप्तान बिस्माह मरोफ और उनके नवजात बच्चे से मिलने गई थी. टी20 वर्ल्ड कप यूएई के दौरान पिछले साल श्रीयंका पाटिल ने फातिमा सना खान को एक छोटा सा आर्ट गिफ्ट किया था जब उनके पिता का दुखद निधन हुआ था. इन सब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. लेकिन इस साल के पहलगाम हमलों ने दुश्मनी ने दोस्ती के दिखावे के रास्ते बंद कर दिए हैं. क्या वो उन पलो को मिस करेंगी? इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान की फातिमा सना ने मैच से पहले कहा, “हमारा मुख्य लक्ष्य खेलना है, और जब हम यहां आते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान केवल खेल पर होता है।”

उन्होने कहा कि “हम हर टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं. जो भी खेल की भावना में आता है, हम उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं. जो पहले हुआ था, जैसे बिस्माह की बेटी के साथ मुठभेड़ और खिलाड़ियों का साथ में मिलना-जुलना, हमें ऐसे पल बहुत पसंद हैं. लेकिन मुख्य बात है कि हम जो करने आए हैं, उस पर ध्यान देना.”

भारत की गेंदबाजी कोच ने कही ये बात

वहीं भारत की गेंदबाजी कोच अविष्कर साळवी ने भी कहा ‘हमारा फोकस क्रिकेट पर है इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें. यह 30 से ज्यादा दिन का एक लंबा अभियान है, हम जानते हैं कि हमें टीम और व्यक्तिगत रूप से क्या हासिल करना है और उसे शांतिपूर्वक अंजाम देना है.’