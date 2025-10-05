भारतीय पुरुष नहीं महिला टीम से कांपता है पूरा पाकिस्तान, जानें पीछे की वजह
भारतीय पुरुष नहीं महिला टीम से कांपता है पूरा पाकिस्तान, जानें पीछे की वजह

ind vs pak: महिला वनडे विश्व कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है. बता दें कि भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच अब तक 11 वनडे खेले हैं. इन सभी में भारतीय महिला टीम ने जीत हासिल की है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 5, 2025 12:37:47 PM IST

ind vs pak
ind vs pak

Women World Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने से शुरू हुआ विवाद अभी थमा नहीं हैं ये विवाद आगे भी जारी रहने वाला है. क्योंकि महिला वनडे विश्व कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है. ये मुकाबला एशिया कप के खत्म होने के ठीक सात दिन बात 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेला जाएगा. जहां भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान की टीम को एशिया कप 2025 में तीन बार हराया था वैसी ही उम्मीद भारतीय महिला टीम से भी है. वहीं फैन्स ये भी जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय महिला टीम पाकिस्तान की टीम से हाथ मिलायेगी या एशिया कप 2025 से हाथ ना मिलाने का कवायदा महिला वनडे विश्व कप 2025 में भी जारी रहेगा.

अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेलेगा पाकिस्तान

भारत महिला वनडे विश्व 2025 का वास्तविक मेज़बान है लेकिनचैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से इनकार करने के कारण पाकिस्तान ने भी भारत आने से इनकार कर दिया था.यही वजह है कि पाकिस्तानी महिला टीम भी इस टूर्नामेंट में अपने मैच श्रीलंका में खेल रही है.खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को पहले ही पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने की हिदायत दे दी है, जैसा कि एशिया कप में देखने को मिला था.

टूर्नामेंट में भारत ने जीत के साथ किया आगाज

दोनों टीमों के प्रर्दशन की बात करें तो भारतीय टीम पहले से ही काफ़ी मज़बूत है और इस विश्व कप में ख़िताब की दावेदार है. अपने पहले ही मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर की टीम ने श्रीलंका को बिना किसी परेशानी के हरा दिया था. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम काफ़ी संघर्ष के बाद क्वालीफ़ाइंग टूर्नामेंट जीतकर इस टूर्नामेंट में पहुंची थी. हालांकि उनकी शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और उन्हें अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा.

हेड-टू-हेड

दोनों टीमों की वनडे विश्व में हेड-टू-हेड की बात करें तो जहां पुरुष विश्व कप में भारत ने जहां सभी आठ मैचों में पाकिस्तान को हराया है, वहीं महिला विश्व कप में भी महिला टीम ने वनडे विश्व कप में सभी चार मैचों में पाकिस्तान को हराया है.

भारत की महिला टीम का जलवा 

भारत की महिला टीम पुरुष टीम से एक मामले में बहुत आगे हैं. बता दें कि भारत की महिला टीम और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 11 वनडे मैच खेले गए हैं और सभी में भारतीय महिला टीम ने जीत हासिल की है. 2022 के विश्व कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 107 रनों के बड़े अंतर से हराया था.

मैच पर बारिश का साया 

वहीं इस मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है.शनिवार को कोलंबो में बारिश की वजह से श्रीलंका-ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द करना पड़ा. बारिश इतनी ज्यादा थी की टॉस भी नहीं हो सका. वहीं भारत-पाक मैच वाले दिन भी बारिश होने की संभावना है. रविवार सुबह भी बारिश का अनुमान है जो दोपहर 12 बजे तक जारी रह सकती है. हालांकि दोपहर 3 बजे के बाद बारिश का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन स्थिति बदल सकती है और यह मैच रुक-रुक कर बारिश से प्रभावित हो सकता है.

भारतीय पुरुष नहीं महिला टीम से कांपता है पूरा पाकिस्तान, जानें पीछे की वजह

भारतीय पुरुष नहीं महिला टीम से कांपता है पूरा पाकिस्तान, जानें पीछे की वजह

भारतीय पुरुष नहीं महिला टीम से कांपता है पूरा पाकिस्तान, जानें पीछे की वजह
भारतीय पुरुष नहीं महिला टीम से कांपता है पूरा पाकिस्तान, जानें पीछे की वजह
भारतीय पुरुष नहीं महिला टीम से कांपता है पूरा पाकिस्तान, जानें पीछे की वजह
भारतीय पुरुष नहीं महिला टीम से कांपता है पूरा पाकिस्तान, जानें पीछे की वजह