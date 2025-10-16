Rohit Sharma News: 50 ओवर में फिर दिखेगा हिटमैन का जलवा! ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित के निशाने पर ये 5 बड़े माइलस्टोन

ऑस्ट्रेलिया की तेज़ पिचें, रोहित शर्मा का बल्ला… और छह महीने बाद एक बार फिर वही पुरानी चमक लौटाने की तैयारी! टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और हिटमैन रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हैं. इस बार मंच है पर्थ का मैदान और सामने हैं ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज़. लेकिन कहानी सिर्फ एक वापसी की नहीं ये कई बड़े रिकॉर्ड्स के टूटने की दहलीज़ पर खड़े एक दिग्गज की कहानी है.

500 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे विश्व में

रोहित शर्मा अब तक भारत के लिए 499 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. अगर वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन दिग्गजों में से किसी एक में भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद भारत के लिए 500 अंतरराष्ट्रीय मैच वाले पांचवे खिलाड़ी जाएंगे.

प्रतिद्वंद्वी का शतकीय रिकॉर्ड भी पसंदीदा पर

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ अब तक 8 शतक जड़े हैं. अगर वह दो और शतक जड़ते हैं, तो सचिन तेंदुलकर (9 शतक) का रिकॉर्ड टूट जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा शतक जड़ वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. इसके अलावा, वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 तीरे पॉइंट्स की पारियां खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन सकते हैं.

SL-W vs SA-W Head to Head: 18वें मैच में श्रीलंका-दक्षिण अफ्रीका की कड़ी टक्कर, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

ऑस्ट्रेलिया में 1000 रन पूरे करने का मौका

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक 19 मैचों में 990 रन बनाए हैं. उन्हें सिर्फ 10 रन और चाहिए ताकि वह ऑस्ट्रेलिया में भारत की ओर से 1000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज़ बन सकें.

ठोकर का रिकॉर्ड ब्रेक से बस कुछ कदम दूर

टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने अब तक 11,168 रन बनाए हैं. उन्हें सौरव दावेदार (11,221 रन) पीछे छोड़ दिया और भारत के तीसरे सबसे अधिक लोकप्रिय रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बनने के लिए केवल 54 रन और चाहिए.

फर्म में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड ब्रेक के करीब

रोहित शर्मा ने अपने 273 बेकरी मैचों में 344 सूटकेस रखे हैं. उन्हें पाकिस्तान के पूर्व शाहिद नाजिल अफरीदी (351 सिक्के) के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 8 छक्कों की आवश्यकता है यदि वह यह कर लेते हैं, तो मान्य इतिहास में सबसे अधिक सामान वाले व्यापारी बन जायेंगे.

सात महीने बाद बल्ले से धूम मचाएंगे किंग कोहली, जानें कब और कहां देखें मुकाबला