गिल की कप्तानी में खेलेंगे रोहित-विराट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ ऐसी है भारतीय टीम

रोहित शर्मा से भारत की वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए घोषित भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं, लेकिन शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है. गिल पहले से ही टेस्ट टीम के कप्तान हैं. रोहित और विराट ने आखिरी बार इसी साल 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे खेला था.

🚨 India’s squad for Tour of Australia announced Shubman Gill named #TeamIndia Captain for ODIs The #AUSvIND bilateral series comprises three ODIs and five T20Is against Australia in October-November pic.twitter.com/l3I2LA1dBJ — BCCI (@BCCI) October 4, 2025

टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी. पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में और तीसरा मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज़ होगी. सूर्यकुमार यादव टी20 टीम की कप्तानी करेंगे.

Team India New ODI Captain: रोहित शर्मा नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को मिली कप्तान का जिम्मेदारी, जाने क्या है BCCI का प्लान?

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्‌डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

भारत की टी-20 टीम

सूर्यकुमार (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्‌डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

शक्तिमान बने Nitish Kumar! विपक्ष को किया मैदान में ‘चारों खाने चित’ VIDEO