गिल की कप्तानी में खेलेंगे रोहित-विराट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ ऐसी है भारतीय टीम
ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव! वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा से छिन गई है और शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया है. जानिए भारत की पूरी वनडे और टी20 टीम की लिस्ट.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 4, 2025 4:20:31 PM IST

रोहित शर्मा से भारत की वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए घोषित भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं, लेकिन शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है. गिल पहले से ही टेस्ट टीम के कप्तान हैं. रोहित और विराट ने आखिरी बार इसी साल 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे खेला था.

टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी. पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में और तीसरा मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज़ होगी. सूर्यकुमार यादव टी20 टीम की कप्तानी करेंगे.

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्‌डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

भारत की टी-20 टीम

सूर्यकुमार (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्‌डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

