शक्तिमान बने Nitish Kumar! विपक्ष को किया मैदान में ‘चारों खाने चित’ VIDEO

India vs West Indies: जैसा की आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. दिलचस्प बात ये रही कि इस मैच में भारतीय टीम ने मेहमान टीम को पहली पारी में 162 रनों पर ढेर कर दिया. इतना ही नहीं इसके बाद टीम इंडिया ने अपनी पारी 448/5 पर घोषित कर दी, जिससे भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 286 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई. शुरुआत में ही भारत ने वेस्टइंडीज को मजा चखा दिया है, वहीं इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जो देखने काबिल था.

नितीश रेड्डी ने दिखाया कमाल

दरअसल, ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को भारत की पहली पारी में बल्लेबाजी कर अपना जूनून दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मैदान पर एक क्षेत्ररक्षक के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया. दरअसल, वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंद पर नितीश ने सलामी बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपॉल का शानदार कैच लपका. आपको बता दें यह घटना वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के आठवें ओवर में घटी. मोहम्मद सिराज ने अपनी दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट फेंकी. तेजनारायण चंद्रपॉल ने गेंद को पुल करने की कोशिश की. शॉट की टाइमिंग गलत थी और गेंद उनके बल्ले से लगकर स्क्वायर लेग के बाईं ओर चली गई. वहां मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी ने हवा में डाइव लगाकर दोनों हाथों से गेंद को पकड़ लिया. इस दौरान चंद्रपॉल केवल 8 रन ही बना पाए.

जानिये नितीश कुमार रेड्डी का अंतर्राष्ट्रीय करियर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितीश कुमार रेड्डी ने भारतीय टीम के लिए आठ टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 28.58 की औसत से 343 रन बनाए हैं. इतना ही नहीं उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर 114 रन है. वहीं आपको बता दें कि दाएं हाथ के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने टेस्ट क्रिकेट में 37.62 की औसत से आठ विकेट लिए हैं. 22 साल के इस बेहतरीन खिलाड़ी ने चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 90 रन बनाए हैं और तीन विकेट लिए हैं.







