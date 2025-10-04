Team India New ODI Captain: रोहित शर्मा नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को मिली कप्तान का जिम्मेदारी, जाने क्या है BCCI का प्लान?

Team India New ODI Captain: वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया टूर (19 अक्टूबर-8 नवंबर) पर जाना है, जहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज और पांच टी20 मैच खेले जाने हैं. इस सीरीज में भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा वापसी कर सकते है. इसके अलावा टीम की कप्तानी कौन संभालेगा इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं. लेकिन अब इससे पर्दा उठ गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत की कप्तानी करेंगे.

रिपोर्ट्स की माने तो चयनकर्ता चाहते हैं कि गिल आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2027 में टीम इंडिया की कप्तानी करें, और इसलिए, व्यापक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, वह रोहित से कार्यभार संभालेंगे और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद से नई जिम्मेदारी संभालेंगे.

आईसीसी विश्व कप 2027 के लिए तैयारी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, “गिल की नियुक्ति की संभावना इस बात से है कि चयनकर्ताओं ने टेस्ट कप्तान से बात की है और उन्हें बताया है कि व्यापक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, वे चाहते हैं कि वह 2027 में दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले आईसीसी विश्व कप के लिए टीम की कप्तानी करें. गिल शनिवार को चयन बैठक में भी शामिल हुए.”

गिल पहले से ही भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं और उन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारत का उप-कप्तान भी नियुक्त किया गया था, जिसे टीम इंडिया ने पिछले महीने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जीता था. गिल ने पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कप्तानी की है, लेकिन उन्हें पहले कभी 50 ओवरों के प्रारूप में टीम की कमान संभालने का मौका नहीं मिला.

चोट के चलते पंत को टीम में नहीं मिली जगह

स्टार भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने आखिरी बार जुलाई 2025 में कोई प्रतिस्पर्धी मैच खेला था, भारत के आगामी सीमित ओवरों के ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर रहेंगे.

शनिवार, 4 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 28 वर्षीय पंत अभी भी मैनचेस्टर में भारत-इंग्लैंड के चौथे टेस्ट के पहले दिन लगी पैर की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, इसलिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया में वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए नहीं चुना जाएगा.

