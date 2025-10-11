ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले धमाल मचा रहे रोहित शर्मा, अपने ही शॉट से फोड़ डाली लैम्बोर्गिनी कार!

Rohit Sharma Viral Video: 19 अक्टूबर, 2025 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे श्रृंखला की शुरुआत होगी। ऐसे में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टूर से पहले रोहित शर्मा जमकर अभ्यास कर रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने शिवाजी पार्क में करीब 2 घंटे तक भारत के पूर्व अभिषेक नायर के साथ अभ्यास किया. रोहित शर्मा ने अपने पसंदीदा पुल शॉट और कट शॉट का जमकर अभ्यास किया। उन्होंने तेज गेंदबाजी के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ जमकर प्रैक्टिस की। फिरकी गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने स्वीप और स्लॉग स्वीप शॉट्स की प्रैक्टिस की. इस अभ्यास सत्र से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रोहित ने एक शॉट ऐसा मारा, जिससे गेंद उनकी ही लैम्बोर्गिनी गाड़ी को जा लगी.

क्या है इस वीडियो में? (Rohit Sharma Viral Video)

सामने आए इस वीडियो में रोहित शर्मा ने लेग साइड पर बड़ा शॉट लगाया. फैंस ने इस शॉट के लिए जमकर धमाल मचाया और कुछ लोगों ने दावा भी किया कि यह गेंद रोहित की गाड़ी पर जाकर गिरी. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक व्यक्ति ने कहा कि खुद की ही गाड़ी को फोड़ दिया. हालांकि, इनखबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गेंद से रोहित शर्मा की ही गाड़ी को क्षति पहुंची. लैम्बोर्गिनी उरुस कार की कीमत 4.57 करोड़ रुपये से शुरू होकर 5.40 करोड़ तक जाती है.

आखिरी बार कब खेले थे रोहित शर्मा? (When did Rohit Sharma last play?)

रोहित शर्मा आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते दिखे थे. उसके 7 महीने बाद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे, जो 19 अक्टूबर-25 अक्टूबर तक चलेगी. हालांकि, रोहित शर्मा की जगह अब शुभमन गिल को वनडे का भी कप्तान बना दिया गया है. हाल ही में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इसकी घोषणा की है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने CEAT क्रिकेट अवॉर्ड्स में अपनी वापसी को लेकर कहा था कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने 46 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 57.31 के शानदार औसत से 2407 रन बनाए हैं. कंगारू टीम के खिलाफ उन्होंने वनडे में 8 शतक और 9 हाफ-सेंचुरी लगाई हैं.

