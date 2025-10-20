डेब्यू पर Rohit Sharma ने Nitish Reddy को दिया भरोसे का तोहफा, कहा ‘हर फॉर्मेट में चमकेगा ये खिलाड़ी’

India vs AustraliaL: ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा ने अपना वनडे डेब्यू कैप प्रदान किया. रोहित ने विश्वास व्यक्त किया कि नितीश अपने करियर में आगे बढ़ते हुए सभी फॉर्मेट में एक महान खिलाड़ी बनेंगे. उन्हें कैप नंबर 260 प्रदान करते हुए, रोहित ने 22 वर्षीय खिलाड़ी के रवैये और स्पोर्ट्स स्किल की तारीफ की.

रोहित ने क्या कहा नितीश रेड्डी के बारे में?

BCCI द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, रोहित शर्मा ने कहा कि कैप नंबर 260, नितीश रेड्डी, इस क्लब में आपका स्वागत है. आपके करियर की शुरुआत शानदार रही है. मुझे 110 प्रतिशत विश्वास है कि इसी रवैये के साथ, आप भारतीय टीम में बहुत आगे तक जाएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी फॉर्मेट में एक महान खिलाड़ी बनेंगे. जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा, आप हर जगह मौजूद रहना चाहते हैं. हम सभी चाहते हैं कि आप हर जगह मौजूद रहें. हर कोई आपका समर्थन करने और आपके करियर को शानदार बनाने के लिए मौजूद रहेगा.

From 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡 𝐭𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡 📍 A dream gets renewed and fulfilled. ✨ It was here in 2024 that Nitish Kumar Reddy earned his Test cap. It was @imVkohli then who presented it and this time it is @ImRo45, who handed the ODI cap. 🧢#AUSvIND | #TeamIndia | @NKReddy07 — BCCI (@BCCI) October 20, 2025

यह भी पढ़ें: India Women vs England Women: ‘हार की ज़िम्मेदार मैं हूं’ – स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ हार को लेकर खुद को ठहराया दोषी

ऐसा रहा नितीश का प्रदर्शन पहले वनडे मैच में

नितीश रेड्डी ने अपने पहले वनडे मैच में 11 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाए. उनकी पारी में दो छक्के शामिल थे. इसके बाद उन्होंने 2.1 ओवर गेंदबाजी की और 16 रन दिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

पहले वनडे मैच का हाल

रविवार को पर्थ स्टेडियम में खेले गए बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए. टीम इंडिया के लिए के एल राहुल ने सर्वाधिक 38 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 7 विकेट बचे रहते जीत हासिल कर ली. कप्तान मिशेल मार्श ने 52 गेंदों पर नाबाद 46 रन बनाए, जबकि जोश फिलिप ने 37 रन जोड़े. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दोनों देश अब सीरीज के अगले मैचों में 23 और 25 अक्टूबर को आमने-सामने होंगे.

यह भी पढ़ें: India vs England Women ODI World cup: आकाश चोपड़ा ने महिला क्रिकेट टीम के ट्रोल्स को लगाई लताड़, कहा ‘आलोचना करो, अपमान नहीं’