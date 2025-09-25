Rohit Sharma की फिटनेस से चौंके फैंस, वज़न कम कर ODI सीरीज़ के लिए तैयार
Rohit Sharma की फिटनेस से चौंके फैंस, वज़न कम कर ODI सीरीज़ के लिए तैयार

Australia Series: कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर 10 किलो वज़न कम किया. अब वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज़ के लिए तैयार हैं. रोहित शर्मा की इस ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें कोच अभिषेक नायर ने शेयर की हैं, जिसमें वह पहले से काफी फिट दिख रहे हैं.

By: Sharim Ansari | Published: September 25, 2025 1:37:11 PM IST

Fitness Tests: भारतीय फ्रीस्टाइल कप्तान रोहित शर्मा अगले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी लंबे समय की वापसी से पहले चर्चाओं में आ गए हैं. उन्होंने 10 किलो वज़न कम करने के बाद अपने अंदर आए बड़े बदलाव का खुलासा किया है. भारत के पूर्व फुटबॉल कोच और करीबी दोस्त अभिषेक नायर ने मुंबई में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान रोहित शर्मा के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, “10,000 ग्राम वज़न कम करने के बाद भी, हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे.”

Rohit Sharma Loses 10 KGs

हो सकती है रोहित की वापसी

38 वर्षीय रोहित शर्मा के 19 अक्टूबर को मैदान पर वापसी करने की उम्मीद है, जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज़ शुरू करेगा. रोहित ने आखिरी बार इस साल की शुरुआत में दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए खेला था और बीच के महीनों में उन्होंने वापसी की तैयारी की.

रोहित और विराट कोहली दोनों को कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के तीन 50 ओवर के मैचों में खेलने की योजना पहले ही बन नहीं पाई थी, क्योंकि दोनों को टीम में जगह नहीं मिली थी. दोनों सीनियर बल्लेबाजों ने पिछले साल जून में बारबाडोस में भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया था और भारत के इंग्लैंड दौरे से कुछ दिन पहले मई में टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था.

रोहित-कोहली पूरी तैयारी में

रोहित और कोहली दोनों ने अपने मैंडेट्री प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट पूरे कर लिए हैं. रोहित ने अपने सेशंस को आगे बढ़ाने और ODI सीरीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंगलोर में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग ली. वहीं, कोहली IPL 2025 सीज़न के बाद लंदन शिफ्ट हो चुके थे, अब अपना फिटनेस आकलन पूरा कर चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया में भारत के पहले वनडे से कुछ हफ्ते पहले, सभी की निगाहें रोहित के फॉर्म और फिटनेस पर हैं क्योंकि वह 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज़ में टीम को लीड करने के लिए तैयार हैं.

